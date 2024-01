Inclusão do seguro Empresarial no planejamento financeiro pode ajudar a contornar consequências de riscos iminentes no ano

Na percepção de lideranças mundiais, eventos climáticos e relacionados à segurança são os que têm mais probabilidade de acontecer em 2024 – O estudo divulgado recentemente pelo Fórum Econômico Mundial sobre a percepção de riscos entre líderes do âmbito político e empresarial global revela uma especial apreensão em relação a incidentes climáticos e de segurança. Conforme indicado pelos resultados, 63% dos entrevistados consideram o cenário ‘tempestuoso’, com riscos catastróficos à espreita; ou ‘turbulento’, com reviravoltas e risco elevado de catástrofe global. Para empresários, os dados podem representar um reforço na importância de incluir o seguro empresarial no planejamento financeiro anual, conforme ressalta Emerson Nagata, Superintendente Executivo de Negócios e Soluções em Danos da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

“O início do ano é um período importante para as empresas, pois é quando começam a implementar suas estratégias. A conclusão apresentada pelo estudo pode servir como um guia significativo para aquilo que realmente deve influenciar a continuidade do negócio”, destaca Nagata. “Uma vez que a pesquisa considera um cenário global, faz sentido o seguro empresarial ser considerado uma ferramenta estratégica para a saúde financeira de um empreendimento”, acrescenta o executivo.

A partir de R$ 28,33 mensais no plano Essencial, o seguro Empresarial da BB Seguros oferece coberturas cruciais para enfrentar as adversidades climáticas, destacadas no estudo do Fórum Econômico Mundial. O produto inclui proteções abrangentes contra danos elétricos e queda de raio, incêndio, explosão e fumaça. Além disso, este mesmo plano proporciona assistências que contribuem para a continuidade do negócio, como serviços de eletricista, encanador, cobertura provisória de telhados, portas, janelas, vitrines e divisórias.

Já nos planos Prático e Total, que podem ser contratados a partir de R$ 34,13 e R$ 43,48, respectivamente, a abrangência é ampliada com a inclusão da cobertura de roubo e furto de bens mediante arrombamento e a assistência Proteção Digital. Ambas são resguardos importantes no contexto de risco à segurança, apontado pela sondagem feita pelo Fórum Econômico Mundial.

