Bradesco Saúde amplia funcionalidades no CAC para otimizar a jornada do corretor

Canal de Apoio digital ganhou 20 novos temas para esclarecimento de dúvidas – O Canal de Apoio ao Corretor (CAC) da Bradesco Saúde ganhou atualizações para otimizar a jornada de solicitações dos corretores. São mais de 20 novos assuntos que foram acrescentados para esclarecer dúvidas frequentes a respeito de temas que vão da inclusão de beneficiários até downgrade, upgrade e portabilidade. A ferramenta possui tempo de resposta de até 72 horas úteis.

Entre os novos assuntos estão: inclusão, segunda via de cartão, alteração de compulsório, alteração de elegibilidade, alteração de opcional para compulsório, alteração de estipulante, ampliação de prazo de inclusão de titulares, carências, cotação de planos, extensão de planos contributários, inclusão de cobertura Concierge, inclusão de co-corretagem, portabilidade, qualificação de beneficiário, reativação de apólice, reativação de segurado, remissão de segurado, abertura de subfatura e transferência de corretagem.

“O CAC representa um ganho na produtividade para o corretor, com respostas mais objetivas e ágeis. Temos alcançado expressiva resolutividade nas demandas dos nossos parceiros comerciais, e estamos constantemente investindo e aprimorando a ferramenta. Os novos temas incluídos vão proporcionar uma experiência ainda mais completa” afirma Sylvio Vilardi, diretor da Bradesco Saúde.

Canal de Apoio ao Corretor (CAC)

Com o Canal de Apoio ao Corretor (CAC), a Bradesco Saúde reforça a importância da parceria com os corretores, fundamentais no atendimento e pós-venda. O CAC está disponível para responder a pedidos relacionados aos processos abertos via sistema Movimentação Expressa (MOVE). Ao acessar o Portal de Negócios, basta o corretor clicar no balão vermelho ‘Ajuda’, no canto inferior direito da tela, e selecionar a opção ‘Chamados’.

Caso necessário, os parceiros podem consultar também o Manual do CAC, desenvolvido especificamente para atendê-los. A publicação também está disponível no Portal de Negócios, dentro da aba ‘Saúde’, na seção ‘Apoio à Venda’ > ‘Manuais e Tutoriais’.

Movimentação Expressa – MOVE

As chegadas da inteligência artificial para o processo de inclusão, exclusão e alteração cadastral, e do Canal de Apoio ao Corretor (CAC) fazem parte de uma série de automatizações em Operações Movimentação Saúde SPG.

Já foram mais de 40 serviços implementados no sistema, em processos como cotação e alteração de plano. Com essas melhorias, os corretores ganharam um ambiente que concentra todas as demandas de manutenção das apólices SPG, com maior autonomia para o acompanhamento do processo e melhor experiência no registro do histórico das solicitações.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Hoje atendendo a cerca de 3,9 milhões de beneficiários, e presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, a Bradesco Saúde e sua controlada Mediservice contam com ampla rede médica referenciada composta por mais de 40 mil prestadores médico-hospitalares, mais de 3,2 mil hospitais e mais de 10,3 mil serviços de diagnósticos e análises laboratoriais. No acumulado de 2023 até o terceiro trimestre, as empresas do Grupo Bradesco Saúde apresentaram, em conjunto, faturamento superior a R$ 29 bilhões, crescimento de 19,2% em relação ao mesmo período no ano anterior.(Fonte: Assessoria de Imprensa)

Sylvio Vilardi, diretor da Bradesco Saúde.