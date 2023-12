Grupo Bradesco Seguros é destaque do mercado segurador no prêmio Jatobá

Case “Fala GBS”, sobre canal criado pela equipe de comunicação interna para dar voz ao funcionário, figurou no top 5 da categoria Mídia Editorial Própria – O Grupo Bradesco Seguros foi um dos destaques no Troféu Jatobá PR 2023. A companhia marcou presença no top 5 na categoria Mídia Editorial Própria, em noite de premiação ocorrida na última terça-feira, 5, em São Paulo. Com o case Fala GBS: nosso funcionário como protagonista para contar as novidades do Grupo Bradesco Seguros, o Grupo Segurador buscou dar voz às equipes que compõem diversos segmentos da empresa. Em formato de vídeo e contando com funcionários como apresentadores e entrevistados, o Fala GBS é disponibilizado mensalmente na intranet da seguradora e conta com milhares de acessos.

“A Comunicação Interna possui um protagonismo bastante expressivo em nossa companhia e poder vê-la ser reconhecida por um prêmio tão significativo para o mercado nos deixa muito realizados”, destaca Regina Macedo, Superintendente de Comunicação e Análise de Mercado do Grupo Bradesco Seguros.

“O Fala GBS nasceu com o objetivo de dar protagonismo ao nosso funcionário. Quando o assunto é falar para os mais de sete mil colaboradores que o Grupo Bradesco Seguros possui em todo o Brasil, nada melhor que contar com ele para a disseminação dos nossos assuntos”, finaliza Karen Almeida, Gerente de Comunicação Interna do Grupo Segurador.

O Troféu Jatobá PR 2023 foi a edição mais concorrida do prêmio, com recorde de cases inscritos. Foram 309 trabalhos divididos em 31 categorias. Ao todo, concorreram 116 organizações, sendo 43 Agências Butique, 24 Grandes Agências e 49 Empresas dos segmentos Público e Privado.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Regina Macedo, Superintendente de Comunicação e Análise de Mercado do Grupo Bradesco Seguros

Karen Almeida, Gerente de Comunicação Interna do Grupo Segurador.