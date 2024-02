Grupo Águia anuncia Ana Carolina Carvalho como Diretora Executiva da Nest Travel

O Grupo Águia anuncia a contratação de Ana Carolina Carvalho como Diretora Executiva da Nest Travel. Com uma carreira consolidada de mais de 20 anos no mercado de turismo, Ana Carolina traz consigo uma vasta experiência adquirida em empresas de renome, como o Grupo Flytour e a Omint.

Ana Carolina é mestre em gestão empresarial pela FIA Business School, pós-graduada em Marketing na Austrália e concluiu sua graduação em Turismo, com gestão em hotelaria. Sua expertise abrange uma forte atuação em gestão estratégica de produtos, com especial destaque para implementações de marcas de seguro-viagem no mercado e gestão de grandes organizações.

Dentre os projetos que estão sendo desenvolvidos pela nova diretora na Nest Travel, destaca-se a implementação da empresa no mercado de seguros, realizada em parceria com grandes seguradoras. Desde a sua contratação, Ana vem dedicando seus esforços para fortalecer ainda mais a marca, agregando qualidade e um competitivo portfólio de produtos. Em suas palavras, Ana Carolina compartilha: “Me sinto acolhida no ninho! Estou muito feliz e orgulhosa em fazer parte dessa construção. Tenho certeza de que alcançaremos novos e seguros voos.”

A Nest Travel, empresa de seguros do Grupo Águia, em parceria com as maiores seguradoras de mercado, apresenta uma proposta que prevê mais tranquilidade, segurança e menos burocracia aos viajantes de todos os tipos, unindo serviços de saúde e proteção à vida com máxima eficiência e cuidado. Unindo forças com marcas importantes do nosso segmento, a agência é pioneira em seguros para pessoas que praticam atividade física, sejam eles atletas profissionais ou amadores, além de atender as necessidades de proteção a todos os tipos de passageiros.

Sobre a NEST Travel

A Nest Travel, empresa de seguros do Grupo Águia, em parceria com as maiores seguradoras de mercado é uma nova opção para viajar com tranquilidade e segurança, garantidas por um seguro com ampla rede internacional de saúde, estrutura de atendimento nos cinco continentes e mais de 2.700 hospitais credenciados em 170 países. Além disso, são 211 hospitais de referência, 46 Centros de Atendimento em 5 idiomas e 68 ambulâncias aéreas. Com a experiência do Grupo Águia, um grupo de soluções de turismo que completa 20 anos de atuação em 2024, o cliente pode viajar amparado por uma assistência completa e transversal, em qualquer lugar do mundo.

Saiba mais sobre a NEST Travel em: Link

https://nesttravel.com.br/