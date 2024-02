AXA no Brasil apoia a missão do Pacto Global da ONU

A AXA no Brasil anuncia sua participação na iniciativa Pacto Global da ONU no Brasil – uma plataforma que reúne empresas comprometidas com o desenvolvimento humano, social e proteção ambiental para o desenvolvimento, implantação e divulgação de práticas empresariais responsáveis. A empresa tem orgulho de se juntar a milhares de outras empresas brasileiras e globais comprometidas em tornar a ação empresarial responsável para criar o mundo que todos desejam, seguindo parâmetros estabelecidos pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), acordados pela Assembleia Geral da ONU, em 2015.

O Pacto Global da ONU é um apelo às empresas de todo o mundo para que alinhem as suas operações e estratégias com dez princípios universalmente aceitos nas áreas dos direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, e tomar medidas em apoio aos objetivos e dos ODS.

Lançado em 2000, o Pacto Global da ONU é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa no mundo, com mais de 18 mil empresas e 3.800 participantes não empresariais, em mais de 160 países e mais de 68 redes locais.

“Aqui na AXA, assumimos nosso compromisso em contribuir para a transformação, além de influenciar e apoiar nossos corretores e clientes a fazerem o mesmo. Entendemos que conseguiremos atingir os objetivos da Ambição 2030 somente se agirmos todos juntos pelos mesmos propósitos”, frisa Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e Sustentabilidade e General Secretary da AXA no Brasil.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 145 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 93 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 15 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e Sustentabilidade e General Secretary da AXA no Brasil

