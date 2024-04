Expansão da Sabemi Seguradora terá o reforço de Alexsander Kaufmann

Executivo com mais de 25 anos de mercado chega para dar continuidade ao plano de expansão da companhia – Buscando reforçar a sua estratégia de crescimento com foco em tecnologia e eficiência operacional, a Sabemi Seguradora passou a contar, desde o início de abril, com a experiência de Alexsander Kaufmann, executivo com mais de 25 anos de experiência no mercado segurador que vinha atuando como diretor comercial do Grupo MBM Seguros, em Porto Alegre. “Kaufmann chega em um momento estratégico para a companhia, em que estamos impulsionando resultados, inovando nossos produtos e ampliando o nosso plano de expansão para todo o território nacional com ações que visam reforçar a presença da empresa tanto no varejo quanto entre os corretores. É um reforço e tanto para a Sabemi Seguradora”, ressalta o diretor de Seguros da Sabemi, Rodrigo Pecoraro.

Kaufmann tem larga trajetória no mercado segurador: iniciou a carreira na própria Sabemi e passou por outras grandes seguradoras nos últimos 25 anos. Agora, de volta à casa em que começou, terá o desafio de impulsionar ainda mais o crescimento da Sabemi.

Sobre a Sabemi Seguradora



A Sabemi Seguradora integra o Grupo Sabemi, que há 50 anos atua no ramo de seguros de pessoas, previdência e serviços financeiros, com foco na proteção e na segurança de seus parceiros, clientes e de seus mais de um milhão e meio de segurados. Presente em todo o Brasil, a Sabemi conta com sucursais e canais digitais, além de mais de 300 Corretores cadastrados. Dentre os seus principais reconhecimentos, estão as premiações na área de gestão de pessoas e valorização dos colaboradores, como Lugares Incríveis para Trabalhar, Top Ser Humano ABRH, Great Place to Work, Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, 100 RHs Inspiradores, Gupy Destaca e Top de Marketing ADVB.