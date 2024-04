Caminhos – Programa de Mentoria do Grupo Bradesco Seguros é eleito “Inovação do Mês de Abril” no prêmio Qorus

Implementação de mentoria foi realizada no primeiro semestre de 2023

O Grupo Bradesco Seguros foi agraciado com o prêmio “Inovação do Mês de Abril” do ‘Prêmio Qorus 2024’ pelo Caminhos – Programa de Mentoria GBS, implementado no primeiro semestre de 2023.



Pioneiro no mercado, o programa une a conexão humana e a tecnologia. Por meio da Inteligência artificial, é possível criar um match entre as duplas de mentores e Mentorados de acordo com perfis, criando conexões baseadas em interesses em comum.



O processo dessa troca de experiências e conhecimentos entre líderes da companhia contemplou encontros de preparação, identificação dos pares, sessões de mentoria e gestão de seus objetivos. A primeira edição do programa, realizada de janeiro a abril de 2023, reuniu 150 participantes, com uma taxa de conclusão de 83%.

“É muito especial sabermos que nosso programa de mentoria conquistou um prêmio tão relevante. Além de todo o prestígio, reforça que estamos no caminho certo no desenvolvimento de nossas pessoas, que são verdadeiros profissionais e futuros líderes da companhia” diz Valdirene Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo.

“Esse reconhecimento mostra como o Grupo está na vanguarda no setor de seguros, com novas ferramentas e buscando inovações que possam colaborar com nossos funcionários e parceiros com o objetivo de entregar o melhor resultado para nossos clientes” afirma José Loureiro, Diretor de Inovação, Digital e Dados do Grupo Bradesco Seguros.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.