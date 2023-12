Eventim anuncia seguro para shows em parceria exclusiva com a MetLife

Empresas divulgam serviço para ingressos de shows que ressarce clientes em caso de imprevistos de saúde até desemprego involuntário – A Eventim, uma das maiores empresas em venda de ingressos do mundo, e a MetLife, uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo, anunciam parceria para o lançamento do seguro Ingresso Protegido. A novidade garante o reembolso do valor pago na entrada adquirida pela plataforma oficial da Eventim e taxas de serviços, caso o consumidor não possa comparecer ao evento por problemas de saúde, questão legal, desemprego involuntário, dano à propriedade e até mesmo cancelamento do transporte.

“A novidade vai dar respaldo para nossos clientes em caso de ocorrências que fogem de seu controle. Essa prática já acontece em outros países onde a Eventim opera, como Alemanha, Itália e Dinamarca, por exemplo, e sabemos que mesmo apaixonado pelo ídolo, o fã brasileiro também pode ter algum percalço e queremos garantir que ele seja ressarcido nesses casos”, pontua Jorge Reis, CEO da Eventim Brasil.

“Estamos sempre inovando e desenhando novos produtos e serviços. A Eventim, uma gigante do setor de entretenimento e que vende mais de 6 milhões de ingressos ao ano somente no Brasil, é a nossa mais nova parceira neste segmento. Acreditamos no potencial deste tipo de seguro, que protege o valor investido em experiências, como shows, mas, mais do que isso, oferece segurança para eventuais imprevistos que as pessoas possam ter, deixando-as amparadas”, comenta Gustavo Romero, diretor de Novos Negócios da MetLife Brasil.

Como Funciona o Seguro Ingresso Protegido

O serviço de seguro de ingressos fica disponível em eventos selecionados, como Paula Toller, Lany e Simple Plan/NXZero, por exemplo, no site oficial da Eventim para que os clientes optem ou não pela contratação, pagando uma taxa maior no custo final do ingresso para ter as coberturas, em média 5% do valor total do pedido.

É importante destacar que nem todos os shows e espetáculos possuem esse benefício, que é válido apenas para compras online e só pode ser adquirido durante o ato da aquisição do ingresso, ou seja, não será possível contratá-lo após o pagamento do pedido.

Caso algum imprevisto aconteça e seja necessária a utilização do seguro, o cliente deverá entrar em contato diretamente com a MetLife para solicitar o recebimento do valor. O mesmo pode ser ativado a qualquer momento após a efetivação, desde que as condições do contrato sejam atendidas. É importante conferir a cobertura e carência do seguro no ato da contratação, pois elas variam. Para internação hospitalar, por exemplo, é válido o reembolso a partir de 15 dias antes do evento; já desemprego involuntário, a partir de 20 dias; incapacidade temporária, por covid: a partir de 5 dias antes do evento, entre outros. Já para cancelamento, o titular da compra pode realizá-lo a qualquer momento. Mais informações podem ser obtidas nos sites da Eventim e MetLife Brasil.

Sobre a Eventim

A Eventim está presente em 22 países. É responsável pela comercialização de mais de 250 milhões de ingressos para atender em torno de 180 mil eventos por ano (dentre eles os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e de Paris). A infraestrutura tecnológica da empresa conta com sistemas que seguem os mais altos níveis de segurança e têm capacidade para processar a demanda intensa de tais eventos, o que se verificou, diante da efetiva aquisição, pelo público consumidor, do total de ingressos disponíveis nas duas aberturas anteriores de venda, sempre respeitando a quantidade de pessoas que cada um dos espaços nos quais o evento se realiza pode comportar.

Sobre a MetLife

A MetLife é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar clientes individuais e corporativos a criar um futuro mais seguro. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 países e ocupa posições de liderança de mercado nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com

Gustavo Romero, diretor de Novos Negócios da MetLife Brasil.