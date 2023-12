Allianz Seguros realiza operação especial de final de ano

Atendimento será feito em conjunto com a Allianz Partners em diversas regiões litorâneas do país. Reboque, mecânico e táxi estarão entre os serviços oferecidos – A Allianz Seguros realizará, entre os dias 22 de dezembro de 2023 e 9 de janeiro de 2024, a Operação Final de Ano em várias regiões litorâneas do Brasil. O atendimento especial será feito por prestadores de serviço locais em conjunto com a Allianz Partners, empresa do Grupo Allianz e líder global em assistência 24 horas,e irá contemplar os segurados de Automóvel que estiverem nas estradas no período. Entre os serviços que serão oferecidos estão reboque, mecânico e táxi.

“O número de pessoas que passam pelas estradas brasileiras aumenta consideravelmente neste período e é essencial nós, enquanto seguradora, estarmos preparados para oferecer todo apoio e suporte necessários para que as viagens ocorram da melhor maneira”, pontua Renato Roperto, diretor executivo de Sinistros da Allianz Seguros, que espera um aumento de 10% na quantidade de serviços prestados em relação à operação realizada em 2022. “Para isso, adequamos toda a nossa estrutura”, afirma.

O atendimento especial acontecerá nas seguintes praças:

Litoral de Santa Catarina: toda a faixa litorânea do estado de Santa Catarina, de Florianópolis até Penha.

Litoral do Paraná: litoral do estado do Paraná, de Matinhos até Guaratuba.

Litorais Sul e Norte de São Paulo: toda a faixa litorânea do estado de São Paulo, de Peruíbe (Litoral Sul) à Ubatuba (Litoral Norte). No litoral Sul, haverá também prestador dedicado para motocicletas.

Litoral do Rio de Janeiro: toda a faixa litorânea do estado do Rio de Janeiro, de Paraty até Mangaratiba. Macaé e Campos dos Goytacazes servirão como cidades de apoio.

Litoral do Espírito Santo: toda a faixa litorânea do estado do Espírito Santo, de Guarapari até São Mateus.

Litoral da Bahia: toda a faixa litorânea do estado da Bahia, de Arembepe até Praia do Forte.

Litoral de Pernambuco: regiões de Ipojuca e Porto de Galinhas.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 63 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 25 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Renato Roperto, diretor executivo de Sinistros da Allianz Seguros