Europ Assistance promove ações para conscientizar mais de 100 mil mulheres sobre a importância do Outubro Rosa

Iniciativas para atingir públicos interno e externo envolverão todas as linhas de negócio – Nesta quinta-feira (19.10) é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama, doença que registra mais de 66 mil novos casos a cada ano. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), este é o segundo tipo mais comum, atrás somente do câncer de pele.

Para minimizar a chance de desenvolver a doença, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que todas as mulheres façam o autoexame, mesmo aquelas sem sintomas ou sinais da doença. Além disso, todas com idade entre 50 e 69 anos devem fazer mamografia a cada dois anos.

Contribuindo para a conscientização e na prevenção do Câncer de Mama, a Europ Assistance Brasil (EABR) – uma das principais empresas de assistência do país – promoverá uma série de ações este mês, em todas as suas linhas de negócio, ressaltando a importância da saúde da mulher.

Com mais de 70% do seu quadro formado pelo público feminino, a empresa aproveitará o Outubro Rosa para promover ações internas e também junto aos seus parceiros e seguidores nas redes sociais. A companhia estima que pode impactar até 100 mil mulheres em todo o país.

“Esta é uma iniciativa que conta com a participação de todas as áreas, desde o RH com ações internas para os colaboradores; em produtos com soluções que entregam proteção e apoiam a prevenção; e no marketing, através do incentivo e patrocínio de projetos que cuidam das pessoas e podem melhorar cada vez mais a qualidade de vida delas”, explicou Edmara Pinho, coordenadora de Marketing da EABR.

Na ação interna, a empresa está ambientada com cartazes e displays digitais alertando para a importância da prevenção do Câncer de Mama e promoverá uma blitz, nomeada Mama Amiga, em que uma enfermeira vai em cada área da empresa promovendo orientação e prevenção. A iniciativa também faz parte das ações do Programa de Qualidade de Vida da Europ Assistance.

Nas redes sociais, a campanha contará com o apoio da influenciadora de turismo Patty Leone, que promoverá a importância do auto checking – menção indireta ao seguro viagem, produto recém-lançado pela empresa – ação que todo mundo deve fazer antes de viajar. Já em parceria com uma seguradora, convidou uma médica especialista em saúde da família e mulher para dar dicas de autocuidado e prevenção à saúde, destacando a necessidade do cuidado durante o ano todo, e não somente no Outubro Rosa.

A companhia também aproveitará a data para conscientizar o público em geral sobre a importância de outros exames ginecológicos preventivos através de medidas de autocuidado, como o Papanicolau, além da prática de exercícios e cuidados com alimentação, iniciativas que também são suportadas por algumas assistências da Europ Assistance na área de saúde e da prevenção em geral.

Por fim, a companhia será patrocinadora do Evento Outubro Rosa – Lady Diamond. Com o tema ‘Mercado do futuro – a mulher saudável e inclusa em suas diversas fases’, o encontro contará mais uma vez com diversas empreendedoras, entre elas a fundadora e presidente da organização, Débora Aguilar. Parte da renda obtida será revertida para a ONG Bem Querer Mulher, que realiza atendimento humanizado e integral a mulheres que sofrem violência.

“Nós sempre promovemos ações que vão de encontro aos nossos valores e cultura, o que envolve proteger as pessoas a qualquer hora e lugar. Priorizamos isso na prestação dos nossos serviços e em causas que apoiam a comunidade local e a sociedade como um todo. Posicionar a mulher como protagonista do mercado, do negócio, do seu nicho de atuação, da sua própria capacidade e potencialidade, faz parte da nossa cultura corporativa”, concluiu Edmara.

Sobre a Europ Assistance Brasil

A Europ Assistance Brasil (EABR) está no país desde 1996 posicionada entre as maiores empresas de assistências do mercado global e brasileiro. A companhia oferece mais de 80 serviços diferentes, atendendo as linhas de negócios: Auto, Lar & Família, Saúde, Residencial e Proteção Viagem. A EABR faz parte da Europ Assistance Group, presente em mais de 200 países e que tem como principal missão “levar as pessoas do estresse ao alívio, a qualquer hora e lugar”, desde 1963.