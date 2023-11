Dia Imperdível Unimed comercializa planos de saúde para acolher mais de 98 mil novos beneficiários

Número corresponde ao total de clientes de 87% das operadoras em atividade no mercado – Com uma campanha nacional de apenas 9 horas, as cooperativas do Sistema Unimed comercializaram planos de saúde para 98.238 novos clientes. Esse número equivale ao montante de beneficiários de uma operadora de grande porte, uma vez que 87% dessas empresas possuem menos que 100 mil vidas, conforme dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A campanha teve a participação de 107 Unimeds, que ofereceram vantagens exclusivas nos planos de saúde para pessoas físicas e jurídicas. Com a adesão, os novos clientes vão se somar aos mais de 20 milhões de beneficiários de planos de saúde e odontológicos da Unimed, que está presente em 9 de cada 10 municípios brasileiros, em todas as regiões do país, e possui 157 hospitais e hospitais-dias próprios, além de uma rede de mais de 30 mil serviços de saúde credenciados.

O sucesso da edição 2023 do Dia Imperdível Unimed supera os resultados obtidos no ano passado, quando a Unimed do Brasil, que representa todas as cooperativas e empresas do Sistema Unimed, promoveu a ação pela primeira vez. Em 2022, foram comercializados planos para 64 mil beneficiários; dessa forma, em 2023 houve aumento de 53% no número de pessoas alcançadas.

“O Dia Imperdível reforçou o nosso compromisso com a ampliação da acessibilidade aos planos de saúde, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de obter cuidados médicos de qualidade a preços acessíveis. Nossas cooperativas dão boas-vindas aos novos beneficiários”, destaca o presidente da Unimed do Brasil, Omar Abujamra Junior.

Sobre a Unimed

Em mais de 55 anos de atuação, a Unimed se destaca na liderança do setor de saúde suplementar. A marca nasceu com a fundação da Unimed Santos (SP), em 1967, e hoje compõe um sistema de 340 cooperativas médicas, que estão presentes em 90% das cidades brasileiras e atendem a 20 milhões de pessoas em planos de saúde e odontológicos. A Unimed reúne 118 mil médicos cooperados, gera 143 mil empregos diretos e dispõe da maior rede assistencial do país, formada por 157 hospitais e hospitais-dia próprios e cerca de 2,5 mil hospitais credenciados, além de unidades de pronto-atendimento, clínicas e laboratórios, entre outros serviços. Toda essa operação injeta, no sistema de saúde brasileiro, R$74,8 bilhões por ano.

A Unimed também lidera o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), avaliação oficial do setor de planos de saúde realizada anualmente pela ANS. Das 60 operadoras que obtiveram nota máxima na edição de 2022 (ano-base 2021), 53 são Unimed. Ao todo, 235 operadoras do sistema cooperativo se classificaram nas melhores faixas de desempenho. A marca se destaca, ainda, nos segmentos de planos odontológicos, seguros de saúde, vida, previdência privada e patrimoniais, na gestão de recursos financeiros, bem como na educação voltada à saúde e ao cooperativismo.