Dimensa compra Quiver e estreia no mercado de seguros

Aquisição é a maior realizada pela companhia de tecnologia para operações financeiras em quase três anos de existência – A Dimensa, empresa referência em tecnologia para operações financeiras, anuncia a aquisição da Quiver, líder em software para gestão de distribuição de seguros, por R$ 115 milhões. Essa é a quinta e a maior compra feita pela companhia, que tem como principais acionistas a TOTVS e a B3. Com esse movimento, a Dimensa passará a atuar também no mercado de seguros, com foco em análise de dados e gerenciamento de apólices.

“Essa é a primeira realização entre muitas metas ambiciosas que temos para este ano. Iremos unir a expertise da Quiver no mercado de seguros com a nossa experiência em serviços financeiros, visando, principalmente, o ganho de escala e a ampliação do portfólio para um mercado muito estratégico e em constante expansão”, avalia Wagner Gramigna, CEO da Dimensa. Segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), a estimativa de crescimento para 2024 é de 11,7%, e, se concretizado, será o quarto ano seguido de expansão acima dos 10%.

No mercado desde 1992, a Quiver atende as principais seguradoras, corretoras e bancos para vendas e gestão de apólices, totalizando aproximadamente 2,5 mil clientes e 150 funcionários. A empresa tem processado cerca de 36% dos prêmios produzidos pelos corretores de seguros no Brasil. Seu portfólio é dividido em software para corretoras de seguros e de benefícios, soluções de cálculos e de vendas de dados.

“A Quiver tem uma receita operacional líquida que cresceu 18% ao ano entre 2021 e 2023 e receita bruta anualizada de mais de R$ 45 milhões em 2023. Por isso, estamos muito animados para explorar ainda mais esse mercado, suprindo as necessidades do setor em relação à gestão e integração de soluções tecnológicas”, ressalta o CEO da Dimensa.

O movimento anunciado hoje pela Dimensa reforça o posicionamento da companhia de ampliar seu portfólio por meio de aquisições. Entre 2022 e 2023, a companhia comprou quatro outras empresas: a InovaMind Tech, de soluções antifraudes; a Mobile2You, de aplicativos financeiros; a Vadu, de soluções de crédito; e a RBM Web, de tecnologias para core bancário.

Com todas essas movimentações, atualmente a Dimensa conta com mais de 3.300 clientes e cerca de 1.000 colaboradores. São quatro unidades de negócios que, juntas, contabilizam mais de 16 mil fundos de investimentos processados por dia, que contemplam mais de 15 milhões de cotistas, movimenta mais de R$ 465 milhões em operações de crédito anualmente e mais de 28 milhões de cartões de crédito private label processados em seus sistemas.

Sobre a Dimensa

Resultante da parceria entre a TOTVS, maior empresa de tecnologia do Brasil, e a B3, principal instituição de infraestrutura do mercado financeiro nacional, a Dimensa é referência em tecnologia para operações financeiras. Com sistemas escaláveis e adaptáveis ao porte de cada negócio, o portfólio de soluções da companhia é construído e constantemente atualizado por profissionais que conhecem a rotina do setor financeiro, com foco em operações mais digitais, mantendo as exigências regulatórias em dia. Clique no link e saiba mais: https://dimensa.com/

CEO da Dimensa, Wagner Gramigna