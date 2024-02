Cuidados com futuro dos filhos devem ir além da busca pela melhor escola

Em tempo de volta às aulas, pais podem contribuir com a educação financeira de seus filhos por meio da contratação de um plano de previdência privada – Investir na educação dos filhos é uma das principais preocupações dos pais. Na época do retorno às aulas, eles precisam definir, por exemplo, a escola ou a metodologia de ensino que mais se mostram adequadas ao perfil do futuro aluno e capazes de contribuir para uma vida bem estruturada, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal. Mas um fator poucas vezes lembrado e que pode fazer toda a diferença na fase adulta dos herdeiros diz respeito ao planejamento financeiro, assunto ainda pouco abordado em um país onde 42,6% da população economicamente ativa afirma que nunca ou raramente sobra dinheiro no fim do mês, segundo levantamento divulgado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em dezembro de 2023.

De acordo com Marcelo Rosseti, superintendente executivo da Bradesco Vida e Previdência, o Brasil ainda possui uma lacuna no que diz respeito à educação financeira, situação que foi se reproduzindo de geração em geração, mas que começa a dar seus primeiros sinais de melhora.

“Embora o endividamento da população ainda seja elevado, notamos uma tendência de mudança no comportamento dos brasileiros em relação ao planejamento financeiro, o que favorece um cenário mais positivo adiante”, ressalta.

Nesse contexto, explica o executivo, a previdência privada surge como uma grande aliada daqueles pais que buscam viabilizar os projetos futuros de seus filhos, por se tratar de um produto que não necessariamente está ligado à questão da aposentadoria. “Geralmente, ela é contratada pelos familiares ou responsáveis visando a realização de planos, como a cobertura de gastos com um curso superior, um MBA, um intercâmbio no exterior, a abertura de um negócio ou até mesmo a aquisição de um carro ou de um imóvel”, destaca Rosseti.

Outro aspecto importante é que a previdência privada também constitui uma forma de despertar a consciência dos jovens para a importância da educação financeira. “A infância e a adolescência são as melhores fases para que os pais abordem o tema das finanças e se programem para ajudar os filhos a alcançarem suas metas. Um bom caminho é dar exemplos que remetam a situações do cotidiano, explicando, por exemplo, a função do dinheiro e a necessidade de se organizar e economizar para adquirir um produto ou um bem, por menor que seja o valor”, complementa o executivo.

A Bradesco Vida e Previdência foi uma das primeiras seguradoras a desenvolver e comercializar planos de previdência voltados para crianças e jovens, tendo lançado, há mais de 20 anos, o ‘Prev Jovem Bradesco’.

“Esse produto evoluiu ao longo de várias gerações e hoje oferece opções para clientes de todos os perfis de investidor, do conservador ao mais arrojado. O responsável pelo plano pode investir mensalmente, ou sempre que desejar, por meio de aportes únicos. O investimento inicial é de apenas R$ 50 e o responsável por efetuar as contribuições ao plano não precisa necessariamente ser o pai ou a mãe da criança, mas qualquer pessoa que se proponha a viabilizar esse planejamento futuro”, conclui o superintendente executivo da Bradesco Vida e Previdência.

Marcelo Rosseti, superintendente executivo da Bradesco Vida e Previdência