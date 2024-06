CSP-MG dá a largada à série de workshops “Conhecer para Proteger”

O primeiro workshop 2024 da série “Conhecer para Proteger” reuniu o mercado mineiro no dia 6 de junho, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte. A iniciativa do Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) visa promover a capacitação e o networking do setor, além de estimular a conexão entre as beneméritas do Clube e os corretores de seguros, visando à geração de novos negócios.

João Paulo Moreira de Mello, presidente da entidade, fez a abertura do encontro agradecendo a presença do público e das beneméritas Simetria Brasil, Stoa, SulAmérica e Sabemi, que se apresentaram em seguida.

O dirigente também falou sobre os objetivos da instituição. “O CSP-MG busca o desenvolvimento do mercado e para que isso ocorra é fundamental a capacitação dos agentes que atuam no setor sejam eles corretores de seguros, funcionários de corretoras, de assessorias e securitários de forma geral. Só vamos conseguir aumentar a proteção da sociedade a partir do momento em que tivermos pessoas qualificadas para atender a população que precisa do seguro”.

Júlia Costa, coordenadora Comercial da Simetria Brasil, explanou sobre o papel de cada empresa que compõe o grupo, com destaque para a Benefício Intelectual, assessoria especializada nos ramos de saúde e odonto. A executiva convidou os participantes a conhecerem a nova sede da Simetria, que ocupa um imóvel de 13 mil metros quadrados com “estrutura completa” para atender os parceiros, incluindo salão de vendas, salas de reuniões e treinamento.

Na sequência, Vitória Amaral, gerente operacional da Stoa, elencou as vantagens da assessoria e das ferramentas oferecidas aos corretores para que eles se dediquem 100% às vendas. “Digitalizamos os processos de ponta a ponta. Oferecemos um time dedicado de backoffice de pós-vendas. Com isso, o corretor consegue vender até 4 vezes mais para o mesmo cliente usando uma única plataforma, a Stoa Connect”, comentou.

Juliana Queiroz, superintendente Regional MG/RJ/ES, da SulAmérica citou uma série de novidades para que o corretor potencialize as vendas nos segmentos de Vida e Previdência. Umas delas é o seguro Vida Flex. Como o próprio nome sugere, o produto, que pode ser utilizado em vida, oferece diversas soluções, assistências e benefícios. “São muitas coberturas disponíveis para contratação, inclusive a de Doenças Graves com até 30 patologias. Isso possibilita uma personalização do seguro de acordo com as necessidades do cliente”, observou.

A head de Vendas e Distribuição da Sabemi, Janaína Serra, mostrou números da companhia que atua exclusivamente com Seguros de Pessoas. A executiva enfatizou que uma das principais características do grupo é a customização. “Conseguimos personalizar produtos e soluções da forma como o corretor precisa ofertar aos seus clientes”, afirmou. Ela mencionou vantagens dos principais produtos do portfólio da empresa como AP Bilhete, AP Eventos, Ingresso Protegido, AP Passageiros, APC e Prestamista.

Após as apresentações, os representantes das beneméritas responderam dúvidas e perguntas do público. O evento teve a mediação do professor e diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais.

Próximo evento – O II Workshop já tem data marcada. Será no dia 4 de julho, das 8h30 às 12h, no mesmo local. Vão se apresentar as beneméritas MAG Seguros, Previscore Brasil, PEPER e Icatu. Inscrições gratuitas no link:https://forms.gle/nhcieEkCD4b5sqNaA

João Paulo Moreira de Mello, presidente da entidade