Allianz Commercial realiza evento sobre riscos de construção

Em maio, a Allianz Commercial, braço de seguros corporativos e de grandes riscos do Grupo Allianz, realizou seu primeiro evento técnico sobre Riscos de Construção. Cerca de 90 corretores do Brasil e outros países da América Latina participaram das palestras realizadas pelas áreas de Subscrição e de Sinistros da Allianz Commercial Brasil. Christian Kobe, chefe de Sinistros de Construção, apresentou exemplos de regulação de ocorrências relacionadas à LEG2/3 na palestra “Sinistros de Danos e Defeitos de Construção”. Já Pablo Carrera, chefe Regional de Engenharia de Riscos para a América Latina, falou sobre Riscos Iminentes de Novas Tecnologias de Construções Verticais.

O encontro foi uma oportunidade compartilhar experiências, tirar dúvidas e aprender mais sobre o tema.

