Conversa Segura: Presidente da CNseg estreia videocast

A temporada vai explorar as principais tendências do mercado segurador – Dyogo Oliveira, presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), estreia, nesta quinta-feira, 23 de novembro de 2023, uma temporada de sete videocasts do SeguroPod, intitulado “Conversa Segura”. Com publicação semanal, sempre às quintas-feiras, às 18 horas, no canal de Youtube da Confederação, o programa reunirá grandes executivos das maiores empresas do setor para debater as principais tendências do mercado segurador.

O primeiro episódio, que irá ao ar no dia 23 de novembro de 2023, terá como tema “Infraestrutura e Grandes Riscos”. Nessa ocasião, Oliveira discutirá com Venilton Tadini, presidente da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), e Alessandro Octaviani, superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o seguro como ferramenta auxiliar para a implementação de políticas públicas e as perspectivas das empresas diante da implementação do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Na semana subsequente, dia 30, o programa abordará os “Desafios e Oportunidades da Transição Climática”, com a participação de Frederico Knapp, vice-presidente da Federação Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber) e CEO da Swiss Re, e Marcelo Lustosa, executivo e sócio da EY.

A programação continua na primeira semana de dezembro de 2023, dia 07, quando o presidente da CNseg convida Vera Valente, diretora-executiva da FenaSaúde, e Vanessa Teich, diretora de Economia da Saúde do Hospital Albert Einstein, para discutir o futuro da saúde no Brasil e os desafios enfrentados pelas operadoras que atuam nesse mercado.

O último mês de 2023 ainda trará mais três programas: “Tecnologias e Impacto no Agronegócio, Mudanças Climáticas e Seguro Rural” no dia 14/12; “Longevidade Segura” no dia 21/12; e “Indústria Automotiva e o Mercado de Seguros” no dia 28/12. A temporada será concluída em 4 de janeiro de 2024, com o episódio “Oportunidades e Desafios do Mercado Segurador pelo Olhar Estrangeiro”.

“A ideia dessa temporada do Conversa Segura é mostrar como diferentes setores da economia são impactados pelos produtos do mercado segurador. Trouxemos para o debate temas e executivos da indústria de transformação, saúde, infraestrutura, agronegócio e do setor de seguros e resseguros. As conversas são de altíssimo nível”, diz Dyogo Oliveira.

O novo canal “SeguroPod” faz parte da estratégia da área de Comunicação e Marketing da CNseg de desmistificar a imagem do seguro e ampliar o conhecimento da população brasileira sobre a importância de adquirir produtos do setor para garantir proteção no dia a dia das pessoas. Entre as ações executadas estão o patrocínio de aletas olímpicos; a tradução do vocabulário “segurês”; o lançamento do portal “Notícias do Seguro”, um Hub de informações sobre produtos do mercado segurador; a websérie “Seguro Na Rua”, que conta com episódios quinzenais que retratam o universo dos seguros de uma forma descomplicada.

