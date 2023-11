Allianz é a principal marca global de seguros em 2023, superando US$ 20 bilhões em valor pela primeira vez

§ Ranking Best Global Brands, da Interbrand: a Allianz subiu para a 31ª posição e é reconhecida como a marca de seguros mais valiosa no mundo.

§ A melhor posição da marca demonstra a força da Allianz e a confiança que recebe dos clientes, colaboradores e parceiros comerciais.

§ A estratégia One-Allianz, sob a marca master Allianz, aumenta o valor com o foco mais recente na simplificação da marca B2B.

Pelo quinto ano consecutivo, a Allianz foi nomeada a seguradora número um do mundo no ranking Best Global Brands, da Interbrand. Pela primeira vez, a Allianz ultrapassou os US$ 20 bilhões em valor de marca: com um crescimento de 11,5%, o valor da marca aumentou para US$ 20,85 bilhões, um aumento de US$ 2,15 bilhões em relação ao ano passado.

Entre as marcas globais de crescimento mais rápido, Allianz subiu três posições, ocupando a 31ª no ranking geral da Interbrand das 100 principais marcas do mundo.

“Nossa posição no ranking Best Global Brands é a mais forte de todos os tempos. Isto confirma a crescente força da marca Allianz e a confiança que nos é depositada por clientes, corretores, parceiros de negócios e colaboradores”, disse Bernd Heinemann, diretor de Estratégia, Marketing e Distribuição do Grupo Allianz. “Ser a seguradora número 1 é apenas o começo. A Allianz está olhando além da indústria e busca competir com as marcas mais valiosas do mundo. Nesta liga, todos os jogadores têm uma coisa em comum: um entendimento do valor que suas marcas agregam aos seus negócios.”

A Allianz obteve sucesso em aumentar o valor monetário que a marca agrega ao negócio. A seguradora, com 122 milhões de clientes, 159 mil funcionários e mais de 315 mil corretores, implementa com sucesso globalmente a “One Brand Strategy”, reunindo várias unidades sob a marca mestre Allianz e várias submarcas.

Mais recentemente, o foco estratégico era simplificar a experiência da marca B2B. A mudança da marca da Euler Hermes para Allianz Trade, em 2022, garantiu as melhores entradas no mercado e experiências dos clientes em todas as regiões. Além disso, em março de 2023, a Allianz agrupou seu negócio de seguros para médias e grandes empresas sob uma única estratégia e abordagem de mercado – a Allianz Commercial.

A Allianz também se propôs a tornar a marca mais tangível e a construir confiança, por meio de iniciativas globais, dedicadas à experiência do cliente e tomando medidas com base em seus feedbacks. Uma dessas iniciativas teve como objetivo a interação entre clientes e a central de atendimento, melhorando a clareza sobre cobertura, sinistros e renovações. A Allianz também apoiou os clientes no mercado alemão com medidas preventivas para ajudá-los a se prepararem melhor para eventos climáticos mais sérios por meio de um alerta metereológico baseado em IA.

Uma série de parcerias e atividades de patrocínio continuam a criar pontos de contatos reais e fortes momentos de experiência de marca entre a Allianz e seus públicos. A parceria global com o Movimento Olímpico e Paralímpico, e muitas outras iniciativas com organizações esportivas e culturais, resultaram em uma percepção muito mais tangível da marca. Isso, por sua vez, contribuiu para o constante e ascendente progresso no ranking Best Global Brands, da Interbrand.

A Interbrand publica anualmente o ranking Best Global Brands. O relatório de cada ano visa identificar as 100 marcas mais valiosas do mundo.

Para obter a classificação e o relatório completo, incluindo uma análise abrangente do crescimento, do setor e das tendências da indústria, visite https://interbrand.com/best-global-brands/ .

Mais detalhes sobre a estratégia da marca Allianz estão disponíveis em uma entrevista com Bernd Heinemann em Allianz.com

Sobre o Grupo Allianz

O Grupo Allianz é uma das principais seguradoras e gestoras de ativos do mundo com mais de 122 milhões de clientes corporativos e de varejo em mais de 70 países. Os clientes da Allianz se beneficiam de uma ampla gama de serviços de seguros pessoais e corporativos, que vão desde seguros de propriedade, vida e saúde, serviços de assistência ao seguro de crédito e de negócios globais. A Allianz é um dos maiores investidores do mundo, gerindo cerca de 706 bilhões de euros em nome de seus clientes, enquanto nossos gestores de ativos PIMCO e Allianz Global Investors administram mais 1,7 trilhão de euros ativos de terceiros. Graças à nossa integração sistemática de critérios ecológicos e sociais em nossos processos de negócios e decisões de investimentos, nós estamos entre os líderes do setor de seguros no Índice Dow Jones de Sustentabilidade. Em 2022, mais de 159.000 colaboradores obtiveram receitas totais de 152,7 bilhões de euros e um lucro operacional de 14,2 bilhões de euros para o Grupo.