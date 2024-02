Campanha Conquistadores da Porto Seguro celebra 31 anos de parceria com Corretores

A campanha tradicional no mercado de seguros destaca o reconhecimento aos Corretores de todo o Brasil; participação é aberta para todos os parceiros da empresa. Para reconhecer, incentivar e premiar Corretores de todos os cantos do Brasil, atuantes no mercado de vida, previdência, viagem e prestamista, a Campanha Conquistadores chega aos 31 anos de realização promovida pela Porto Seguro. A iniciativa é uma das mais tradicionais do mercado de seguros e, ao longo do ano, deve premiar o dobro de Corretores com prêmios, viagens e experiências exclusivas.

Ao longo dos últimos anos, a ação contou com a participação de mais de 30 mil Corretores e, em 2023, em sua última edição, foi acompanhada por mais de 1300 profissionais do mercado. Para a 31ª edição, todos os parceiros da Porto podem se cadastrar para concorrer aos prêmios que serão disponibilizados a cada quatro meses por região e por produto em que atuam. Além disso, em 2024, a iniciativa contará com rodadas de premiações e pontuações extras.

“Os Corretores são os nossos principais parceiros e é uma honra poder acompanhar mais uma edição da Campanha Conquistadores com esses profissionais. O nosso objetivo é valorizar cada vez mais o trabalho dos nossos mais importantes parceiros, que hoje somam mais de 33 mil pessoas. Queremos ver cada vez mais participantes a cada nova edição, isto é, profissionais interessados em serem reconhecidos pelo trabalho incrível que fazem protegendo milhões de pessoas em todo o país”, comenta Eva Miguel, Diretora Executiva Produção Brasil da Porto.

“Em 2023, última edição da campanha, diversos Corretores foram premiados nas etapas quadrimestrais com experiências exclusivas e personalizadas como: viagens, shows, passeios de aventura e muito mais”, explica Carlos Eduardo Gondim, Diretor Executivo de Vida e Previdência da Porto Seguro.

Para a última etapa da campanha, os Corretores destaques do ranking final ganharão uma viagem com acompanhante para um hotel paradisíaco na Bahia para comemorar os resultados.

“Entramos em 2024 com um número maior de pessoas a serem reconhecidas em todas as regiões do Brasil. Além de viagens e experiências, temos vouchers, TVs, smartphones e outros itens para celebrar a importância desse elo tão forte da nossa rede”, finaliza Gondim.

A campanha 2024 já começou. Para saber mais detalhes, confira o PodPorto de fevereiro, onde nosso time deve apresentar todos os detalhes da Campanha Conquistadores 2024 e as novidades da Vertical Seguros.

Sobre a Porto

A Porto é mais que uma seguradora, é um ecossistema de soluções de serviços de proteção com tecnologia embarcada, para melhorar e facilitar a experiência do cliente. Com mais de 75 anos de mercado, a companhia possui três verticais de negócios: Porto Seguro, Porto Saúde e Porto Bank. Além de 12,3 milhões de clientes únicos, 13 mil funcionários, 13 mil prestadores e 33 mil corretores parceiros, a empresa conta ainda com 55 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. Ao todo 27 empresas fazem parte do universo Porto Seguro – entre elas: Azul Seguros, Itaú Seguros de Auto e Residência e Porto Seguro Uruguay. Em 2022, a Companhia apresentou R$ 28,0 bilhões de receita e lucro líquido de R$ 1,13 bilhão. O momento é de aceleração do crescimento e expansão de novas frentes de negócio para lançar cada vez mais produtos inovadores e ser cada

vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos.