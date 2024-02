Aon inaugura escritório em Belo Horizonte

A Aon plc (NYSE: AON), empresa líder global em serviços profissionais, inaugurou, nesta quarta-feira (31), seu escritório próprio em Belo Horizonte, no bairro Savassi, região central da capital mineira. O novo espaço foi projetado em linha com os conceitos ambientais, sociais e de governança (ESG) e promoverá um ambiente colaborativo para os colegas da companhia que atuam na cidade de Belo Horizonte.

“A inauguração é um passo significativo para a Aon e reforça o nosso compromisso em estar próximo aos nossos clientes e os apoiar a proteger e expandir seus negócios em uma região tão produtiva como o estado de Minas Gerais e a região Centro-Oeste. Uma excelente oportunidade para que nossos colegas e parceiros possam se encontrar, trabalhar e colaborar de forma prática”, destaca Jose Luis Plana, CEO da Aon no Brasil.

O executivo também ressalta que o bem-estar laboral é uma prioridade para a Aon. “Este investimento reflete o cuidado que temos com nossos colaboradores. O novo escritório foi idealizado como um espaço em que nossos colegas possam se desenvolver e colaborar mutuamente. Estou confiante de que a equipe terá aqui local de inspiração para que sigam apoiando nossos clientes na tomada das melhores decisões”.

Sobre a Aon

Aon plc (NYSE: AON) existe para dar melhor forma às decisões – para proteger e enriquecer a vida das pessoas em todo o mundo. Nossa equipe fornece aos nossos clientes, em mais de 120 países e territórios, consultoria e soluções que lhes dão clareza e confiança para tomar as melhores decisões para proteger e expandir seus negócios.

Foto: Gustavo Amorim