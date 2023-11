Brasilcap faz doação recorde de R＄ 5,5 milhões para o Teleton

Quantia em benefício da AACD foi recorde entre as 26 edições, e contribuiu para a superação da meta de doações, de R$ 35 milhões – A Brasilcap doou R$ 5,5 milhões em benefício da AACD durante o Teleton, exibido no último sábado (11) pelo SBT. Desde 2017, a empresa de capitalização da BB Seguros participa da maratona televisiva exibida anualmente pela emissora em prol da AACD.

Doação recorde em benefício da AACD

Em seis anos de participação, a Companhia – líder absoluta do segmento de capitalização – já doou mais de R$ 100 milhões para a entidade, por meio dos produtos de filantropia premiável, como o Doadin e Parcela Premiável. As doações vêm ajudando a viabilizar os cerca de 760 mil atendimentos realizados anualmente. Com a quantia doada este ano, que foi recorde entre as 26 edições, a empresa contribuiu para a superação da meta de doações do Teleton, de R$ 35 milhões.

Segundo o diretor comercial e de clientes, Antônio Carlos Teixeira, que representou a Brasilcap no palco do SBT, “com essa participação, a Companhia reforça o seu compromisso de ser um agente de transformação na vida das pessoas e na sociedade”.

Desde 2014, a Brasilcap é parceira da AACD, instituição sem fins lucrativos que visa garantir assistência médica-terapêutica para pessoas de todas as idades via Sistema Único de Saúde (SUS), planos de saúde e atendimento particular.

A associação é reconhecida pela excelência em ortopedia e reabilitação. A AACD conta com oito unidades, sendo cinco no estado de São Paulo e outras três em Recife (PE), Porto Alegre (RS) e Uberlândia (MG).