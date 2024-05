Bradesco Vida e Previdência e CNT anunciam parceria

Clientes da empresa poderão contar com a proteção da seguradora em suas viagens – A Bradesco Vida e Previdência e a Central de Negócios Turísticos (CNT) acabam de anunciar uma parceria para a comercialização de seguro viagem da companhia em planos nacionais e internacionais. O Seguro Viagem da Bradesco Vida e Previdência oferece 20 planos com as mais diversas coberturas e assistências. É um produto personalizável, com valores de limite de coberturas adequados a qualquer destino e opções que vão desde o cancelamento prévio de viagem, atendimento completo em caso de emergências médicas com ampla rede médica ou garantindo o reembolso caso o cliente queira ir a um hospital de sua preferência (sem a necessidade de avisar previamente à companhia), além de perda, danos ou extravio de bagagem. O segurado conta ainda com assistências diferenciadas como remoção inter-hospitalar, hospedagem pós alta hospitalar, visita ao usuário hospitalizado e hospedagem PET de até 15 dias, para cães e gatos.

“A parceria com a CNT mostra a confiança que o mercado tem em nossos produtos e serviços. Ficamos felizes em poder contribuir com a empresa e agregar valor aos seus clientes por meio da oferta do nosso Seguro Viagem, que é um produto de excelência”, afirma Bernardo Castello, diretor da Bradesco Vida e Previdência.

“A CNT, pioneira em produtos para o turismo, traz um diferencial de mercado em parceria com a Bradesco Vida e Previdência. Uma novidade para o mercado de turismo: o Seguro Viagem mais completo do mercado. A adesão a esse produto ocorrerá de forma rápida e online, e oferece todas as garantias que o Seguro Viagem disponibiliza aos seus clientes. Nossa intenção é levar para as agências de viagens, operadoras de turismo e consolidadores um produto robusto que atenda às necessidades dos viajantes. Temos certeza de que o produto será um sucesso”, informa André Khouri, CEO da CNT.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.

Bernardo Castello, diretor da Bradesco Vida e Previdência.

André Khouri, CEO da CNT.