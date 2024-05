Allianz Seguros e BP Seguradora são as novas beneméritas do CSP-MG

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) conquistou recentemente a adesão das companhias Allianz Seguros e BP Seguradora. As novas beneméritas se juntam às mantenedoras da entidade, no total de 42 apoiadoras, entre empresas e instituições. “Nós, da Allianz Seguros, estamos muito otimistas de estar ao lado do CSP-MG contribuindo de forma direta com todos os projetos da instituição, que vem se destacando como uma das entidades brasileiras que mais contribuem para divulgação e ampliação da cultura do seguro de pessoas entre a população em geral, além de manter projetos importantes na formação e qualificação dos profissionais do mercado”, declarou o diretor Comercial Regional Minas Gerais e Centro-Oeste da companhia, Alexandro Barbosa.

Com resultados expressivos nos últimos anos, a Allianz consolida-se em uma posição de destaque nas linhas de seguros de Vida. “Em Minas Gerais, tivemos um crescimento de 29,4% em 2023 em comparação com o ano de 2022. Já no primeiro quadrimestre de 2024, esse aumento foi de 39,6%. Assim, entendemos ser o momento ideal para aceitarmos o convite do CSP, compor o quadro de beneméritas do Clube e usufruir de toda a experiência do grupo, bem como contribuir com todas as ações futuras em prol do crescimento e fortalecimento do nosso mercado”, acrescentou.

A BP Seguradora também comentou a importância da parceria com o Clube. “A integração da companhia com o CSP é crucial para impulsionar o mercado de seguros de pessoas em Minas Gerais. Como uma empresa comprometida com a inovação e o atendimento de qualidade, a BP Seguradora pode contribuir para o desenvolvimento do setor ao compartilhar conhecimento, promover a capacitação de corretores com soluções mais tecnológicas e criar produtos mais acessíveis e adequados às necessidades dos clientes locais”, enfatizou o diretor Administrativo, Matheus de Freitas Assunção.

Segundo o executivo, a união com o Clube fortalece a presença da BP Seguradora na região, além de fomentar o crescimento sustentável e a confiança dos consumidores no mercado de seguros de pessoas no Estado.

“É com grande satisfação que damos as boas-vindas às novas beneméritas Allianz Seguros e BP Seguradora. Na oportunidade, temos especial orgulho de receber, ao mesmo tempo, uma das maiores seguradoras do mundo, com mais de 130 anos de existência e, também, uma que iniciou suas atividades recentemente. Em comum, as duas empresas têm o mesmo objetivo: contribuir para o desenvolvimento do mercado de seguros de pessoas em nosso Estado e no País. Isso demonstra como nossa entidade é heterogênea na composição das beneméritas, mas homogênea nos objetivos”, frisou o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello.

Alexandro Barbosa (Allianz Seguros) e Matheus Assunção (BP Seguradora)