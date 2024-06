B2P gera R$ 118,8 milhões de redução de custos a seus clientes com gestão de afastados

Valor alcançado no ano passado é 112,5% superior ao conquistado em 2022, quando a companhia obteve R$ 55,7 milhões de economia para sua base de clientes – A B2P, especializada no acompanhamento e gestão de funcionários afastados por razões médicas, conseguiu gerar redução de custos de R$ 118,8 milhões a seus clientes por meio da gestão de afastados. O valor alcançado no ano passado é 112,5% superior ao conquistado em 2022, quando a companhia conquistou R$ 55,7 milhões de economia para sua base de clientes.

O serviço gerencial de afastados, um nicho de mercado extremamente relevante no País, passou a integrar a lista de soluções da It’sSeg no final de 2020, quando a companhia adquiriu a B2P. A consultoria atende atualmente 14 clientes que empregam 473,4 mil colaboradores.

“A gestão de funcionários afastados tem se consolidado como uma ferramenta estratégica para a área de Recursos Humanos, possibilitando controlar de perto os afastamentos e promover economia para as empresas. Já para os colaboradores, esse tipo de serviço é essencial para garantir recuperação efetiva com recursos apropriados, um retorno mais rápido e o acolhimento adequado desses profissionais”, explica Marlene Capel, diretora da B2P. “Orientamos as empresas no cuidado da saúde de seus funcionários de maneira alinhada às necessidades de redução de despesas com esse tipo de incidência”, completa.

Em 2023 a taxa de deferimento junto à Previdência, dos casos acompanhados pela B2P foi de 85,12%, enquanto a taxa nacional do INSS para afastamento concessão de benefícios ficou em 50,10%. No mesmo período de 2022 esses índices foram de 86,41% e 48,27%, respectivamente. “Esse resultado é fruto do processo de orientação qualificada, expertise na verificação de processos administrativos e acompanhamento dos segurados até a obtenção do benefício”, afirma a diretora.

A consultoria realiza todo o processo gerencial administrativo das informações dos afastados, além do acompanhamento dos funcionários nestas condições, desde sua saída até após seu retorno às atividades, passando pela burocracia INSS, perícia, controle, monitoria, estímulo ao tratamento efetivo, preparação para o retorno e pós-retorno.

Um dos focos de atuação da B2P é mitigar os custos tributários com fator previdenciário das empresas que pode agravar ou bonificar o RAT. O tributo incide mensalmente sobre a folha de pagamentos e varia de acordo com a frequência de afastamentos acidentários e a severidade dos casos.

Sobre a It’sSeg Company

A It’sSeg Company é uma corretora, consultora e administradora de benefícios nascida em 2014 a partir da integração de corretoras já consolidadas no mercado. Atualmente soma 13 associações de companhias que, juntas, administram mais de 2 milhões de vidas e 5.1 bilhões de prêmios anuais. Em 2022 passou a fazer parte do grupo internacional Acrisure, sendo a primeira aquisição na América Latina.

https://itssegcompany.com.br

Marlene Capel, diretora da B2P