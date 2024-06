180 Seguros quer transformar a maneira de vender seguros no varejo e atrai investimento da Quartz

Seguradora tech desenvolveu solução completa e flexível para varejistas que buscam aumentar rentabilidade com oferta de seguros integrada na jornada de vendas – Em um cenário de pressão inflacionária elevada e restrição ao crédito para o consumidor, muitos varejistas têm encontrado na oferta de serviços financeiros uma saída para impulsionar a rentabilidade do negócio. Neste contexto, a 180 Seguros, primeira seguradora tech com licença S3 aprovada pela SUSEP, expande suas operações com um olhar estratégico voltado para este segmento.

“Conversando com nossos investidores que são especialistas em varejo e com empresas do setor, percebemos que os varejistas queriam comercializar seguros, mas enfrentavam dificuldades operacionais muito grandes e precisavam de um backoffice muito robusto para corrigir problemas que deveriam ser resolvidos pelas seguradoras. O grande diferencial da 180 Seguros é que construímos uma tecnologia proprietária que resolve as principais dores do dia a dia e libera tempo para que os parceiros foquem no que mais importa: vender”, destaca Mauro Levi D’Ancona, cofundador e CEO da 180 Seguros.

A 180 Seguros, que já oferece Seguros Residenciais, Imobiliário e Prestamista para empresas de grande renome como OpenCo, CredPago, Unifique e Solfácil, agora lança um portfólio completo de seguros desenhado para que os varejistas aumentem suas margens de lucro por meio da oferta de seguros integrada à jornada de compra do cliente.

Os novos produtos da Seguradora são o Garantia Estendida, Seguro Proteção contra Acidentes Pessoais e o Seguro Carteira Protegida, que oferece coberturas abrangentes para transações financeiras em caso de perda, roubo ou furto, entre outras vantagens. Esses produtos foram desenvolvidos para integrar-se de maneira fluida às jornadas de compra dos clientes tanto na loja física, como nos e-commerces, simplificando o processo de vendas de seguros e aumentando a conversão.

“Construímos produtos customizados para a realidade de cada parceiro, tanto no varejo físico, como no online, e o nosso time de especialistas em jornadas de venda consegue desenhar jornadas que chegam a 80% de conversão. A combinação do produto certo e do modelo de venda ajustado para cada realidade tem impacto significativo na rentabilidade do parceiro. Tivemos casos em que nossos parceiros dobraram o faturamento com a venda de seguros após a migração para a 180”, ressalta D’Ancona.

A empresa tem expectativa de aumentar significativamente sua carteira de seguros por meio de parcerias com o varejo em 2024 e já recebeu investimento da Quartz, fundo de investimento com longa experiência no varejo.

Além da flexibilidade na criação de produtos adaptados a cada parceiro ou região, a seguradora tech também oferece uma ferramenta de precificação dinâmica, que permite a oferta de preços diferentes conforme o perfil do cliente ou loja e a execução de campanhas promocionais com preços diferenciados, como exemplo: Black Friday. Em tempo real, a tecnologia da seguradora oferece relatórios com métricas de desempenho, simplificando a gestão da operação.

“A nossa missão é empoderar qualquer empresa a vender seguros de maneira simples e descomplicada, e temos recebido uma receptividade muito grande do mercado para a nossa proposta.”, conclui D’Ancona.

Sobre a 180 Seguros

A 180 Seguros é uma seguradora que oferece um leque de produtos com infraestrutura completa para empresas comercializarem seguros de forma integrada à jornada de compra dos clientes e sem complicações. Fundada em 2020 por Mauro Levi D’Ancona e Franco Lamping, a empresa obteve mais de R$ 220 milhões em rodadas de investimentos com investidores nacionais e internacionais para desenvolver produtos flexíveis e tecnologia de ponta, que garantem implantação ágil e alto nível de excelência operacional para os parceiros.