Allianz Seguros realiza aprimoramentos no produto Vida

Mudanças proporcionam aos corretores mais autonomia no processo de cotação e opções de ofertas mais atrativas aos segurados – A Allianz Seguros dá continuidade aos aprimoramentos no seguro de Vida Individual e realiza mais duas atualizações em seu produto. A primeira é o aumento do limite de capital segurado nos pacotes “Básico”, “Essencial”, “Plus”, “Master” e “Exclusivo”, que passa de R$ 1 milhão para R$ 2 milhões nas cotações feitas diretamente pelo sistema Allianznet. A implementação foi baseada nos pedidos dos corretores parceiros para atender às demandas em evolução dos segurados e, portanto, tornar o produto ainda mais competitivo.

Na avaliação de David Beatham, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da Allianz Seguros, um seguro de Vida com capital de R$ 2 milhões oferece proteção substancial para os beneficiários em caso de falecimento do titular. “Isso proporciona segurança financeira, ajudando a cobrir despesas importantes, como educação dos filhos, hipoteca e dívidas”, diz. Segundo ele, também é uma forma eficaz de garantir o futuro financeiro da família e deixar um legado duradouro, com uma proteção abrangente.

Na esteira de mudanças promovidas pela companhia no seguro de Vida Individual também está o aumento de capital na emissão simplificada, que agora vai do valor fixo R$ 5 mil para até R$ 50 mil. Válida aos pacotes “Simplificado”, “Básico”, “Essencial” e “Plus”, a novidade é aplicada a uma apólice por CPF e contribui para facilitar ainda mais a contratação do produto, tornando o processo mais ágil e fornecendo acessibilidade a um público mais amplo, conveniência, cobertura imediata, pagamentos previsíveis e proteção financeira para beneficiários.

Na jornada simplificada, o corretor passa somente pelas seguintes etapas: cotação, transmissão, questionário de uma pergunta de saúde e emissão online da apólice. “As principais diferenças entre a cotação tradicional e a cotação simplificada estão no preenchimento de menos documentos e a dispensa dos bloqueios operacionais, o que torna a emissão mais rápida e fácil. Com essa mudança, nossos corretores serão impactados não só com mais autonomia no processo de cotação, mas também com opções de ofertas mais atrativas”, pontua David.

Nova configuração de pacotes*

Recentemente, a Allianz Seguros apresentou uma nova configuração de pacotes no seguro de Vida Individual. A companhia lançou o plano “Essencial”, que oferece três das coberturas mais demandadas no mercado – Morte, Indenização Especial por Morte Acidental e Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente –, além da Assistência Funeral Ampliada de até R$ 7 mil reais, que oferece serviços em caso de falecimento ao titular, cônjuge, filhos, pais ou sogros, com até 70 anos de idade. O segurado tem, ainda, acesso à segunda opinião médica internacional, assistência nutricional e desconto em medicamentos.

Ao pacote “Plus”, foram adicionadas as assistências nutricional e de desconto em medicamentos. Já os pacotes “Exclusivo 1” e “Exclusivo 2” foram unificados e denominados como pacote “Exclusivo”, trazendo, além das coberturas e assistências encontradas no pacote “Essencial”, a cobertura para o diagnóstico e tratamento de 14 tipos de doenças graves.

Allianz Vida Individual

O Allianz Vida Individual conta com soluções aderentes ao padrão de consumo atual e tem como principais características contratação simplificada, assinatura de proposta digital, renovação automática após cinco anos, cobertura para até 14 tipos de doenças graves, e assistência funeral ampliada para titular, cônjuge, filhos, pais e sogros com até 70 anos de idade.

*Algumas coberturas e serviços possuem restrições e limites diferenciados. Para saber todos os detalhes e conhecer a lista completa, consulte o Manual do Segurado/Condições Gerais.

