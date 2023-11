Akad firma acordo com MGA para entrar no mercado de Riscos Industriais

Seguradora digital investida pela GP Investimentos terá apoio técnico da Beyond e acesso a ferramentas de análise de exposição para cobrir riscos industriais ou de alta complexidade – A Akad Seguros prepara uma investida inédita para atuar no mercado de grandes riscos patrimoniais. A seguradora digital investida pela GP Investimentos anunciou um acordo com a Beyond Seguros, um MGA vinculado ao grupo financeiro Multiplica, visando reforçar sua estrutura técnica para retornar ao segmento. Graças a um time de subscrição com nomes respeitados no mercado, aliado a novas ferramentas para cotação e análise de exposição, a companhia busca aumentar a oferta de seguros para os clientes com atividades industriais ou de alta complexidade, por exemplo: fábricas, galpões, arenas esportivas, aeroportos, rodovias e shopping centers.

O MGA – ou Managing General Agent – funciona como uma agência especializada de seguros com autoridade de subscrição para as seguradoras. Na parceria com a Akad, a Beyond agrega experiência de mercado, estrutura e tecnologia enquanto atua na oferta de capacidade de resseguro e trabalha como intermediária com os corretores.

O MGA surgiu e se popularizou nos Estados Unidos ainda no século passado, quando seguradoras precisaram expandir o alcance da operação sem despender grandes recursos na abertura de novos escritórios regionais. Apesar de recente no Brasil, o modelo já é visto como estratégico para impulsionar o mercado de seguros no País rumo ao objetivo de alcançar uma fatia de 10% do PIB até 2030.

Atualmente, a Akad opera com uma carteira focada em escritórios, clínicas, comércios e setor de serviços nos riscos empresariais. Com a entrada do MGA, a seguradora vislumbra uma possibilidade de expandir a oferta do seguro empresarial para companhias de maior porte, chegando a novas verticais de mercado. A cobertura protege o segurado de riscos como incêndios, alagamentos, desmoronamentos e explosões, além de assegurar os lucros cessantes por decorrência de eventos naturais.

“A expertise da Beyond para identificar os riscos dessas indústrias e precificar de forma personalizada nos coloca em condições de expandir, diversificar e atender os clientes da nossa carteira”, confirma Mariana Miranda, Head de Marketing e Vendas da Akad. Segundo a executiva, a seguradora já projeta faturar acima de R$ 100 milhões em prêmios com o seguro empresarial a partir do ano que vem, o que representaria perto de 10% do faturamento total da companhia.

A Beyond tem como fundador Fernando Martinez, executivo com mais de 20 anos de atuação no mercado de grandes riscos com passagens pela Unibanco AIG e Alfa Seguros. O empreendedor já havia criado a PMR Seguros, corretora especializada com foco na distribuição de produtos em todo o território nacional, posteriormente fundindo-se com a ItsSeg, onde fez parte do conselho de administração. Completam a equipe nomes como o do sócio Sandro Povegliano, Daniela Estimo (Property e Engenharia) e Roberto Gallego (Comercial).

Segundo Martinez, a Beyond aposta em um programa de gestão de risco ativo em toda vigência da apólice para garantir uma análise mais assertiva e condizente com o perfil do segurado. “A maioria das seguradoras tradicionais declina propostas de seguro apenas pela atividade ou precifica de acordo com uma média”, conta o executivo. “Com uma análise mais detalhada da qualidade do risco, o mercado pode absorver empresas hoje desassistidas pelos grandes grupos”, diz o fundador da Beyond.

Ainda de acordo com Martinez, um dos trunfos da Beyond para ampliar a proposta de valor é a parceria técnica com os consultores Alfredo Chaia e Guilherme Brochmann, da Risk Veritas – referências no mercado de gestão de riscos e seguros corporativos quando o assunto é apoiar organizações grandes e complexas a mapear, quantificar, gerenciar e financiar seus riscos, em escala nacional e global.

“A credibilidade da nossa equipe no mercado é o que nos possibilita conseguir bons contratos de resseguro de grandes riscos para atuar nessa nova linha”, conclui o executivo.

SOBRE A AKAD SEGUROS

A Akad Seguros é uma das cinco maiores seguradoras do Brasil em Transportes e líder em Responsabilidade Civil Profissional. Opera ainda com Riscos Patrimoniais e Linhas Financeiras, além de oferecer proteção para ciclistas e prestadores de serviços, sendo reconhecida como referência no mercado quando o assunto é agregar tecnologia e inovação aos produtos e na operação. Para saber mais, acesse: www.akadseguros.com.br.

