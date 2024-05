WTW realiza evento sobre Recursos Naturais no Rio de Janeiro

Evento trará executivos globais da corretora de seguros e líderes de empresas do setor para discutir abordagens mais inteligentes de fazer a transição energética – A transição energética é um tema importante para o desenvolvimento sustentável e a mitigação das mudanças climáticas em todo o mundo. Fazê-la de forma inteligente e equilibrada, trabalhando juntamente com as formas atuais de geração de energia é uma abordagem viável, que permite melhorar a eficiência do sistema energético e unindo sustentabilidade ambiental e econômica.

Para discutir essa temática no Brasil e na América Latina, a WTW, consultoria e corretora de gestão de riscos global, irá realizar a Conferência de Recursos Naturais, entre os dias 3 e 5 de junho, no hotel Fairmont Copacabana, no Rio de Janeiro.

O evento, que tem como tema ‘A Smarter Way to Transition” (uma abordagem mais inteligente para a transição), vai explorar como as empresas de recursos naturais podem otimizar a gestão de exposições a riscos atuais e emergentes associadas à transição energética, enquanto desenvolvem maior resiliência nos portfólios de ativos existentes.

A conferência contará com uma série de palestras e painéis, e um time de palestrantes, incluindo especialistas do mercado de seguros e líderes do setor, que irão compartilhar percepções e conhecimentos. Estarão presentes Rupert Mackenzie (Global Head of Natural Resources | WTW), Roberto Ardenghy (CEO | Brazilian Petroleum & Gas Institute), Hermes Brancaliao (Head Property & Energy Underwriting | Swiss Re Corporate Solutions), Tommaso Mascarucci (Corporate Head of Financial Risks | Ecopetrol), Luiz Felipe (CEO | Origem Energia), Joe DiCamillo (General Counsel | APR Energy) e Guilherme Vinhas (advogado | Vinhas e Redenschi Advogados), além de Eduardo Takahashi e Hector Martinez, country Leader Brasil e líder da América Latina da WTW, respectivamente, e outros executivos da empresa.

