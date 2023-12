VI SEMINÁRIO SEG NEWS EAD DE SEGURO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS: CCPSEGNEWS está distribuindo o conteúdo gravado por apenas R$ 60,00

PROMOÇÃO ATÉ O DIA 08 DE DEZEMBRO – O vídeo do evento realizado na última quinta-feira (30 de Novembro), com apresentações de 03 grandes especialistas no tema, está disponível por apenas R$ 70,00. Para receber o link e salvar o conteúdo basta fazer o pagamento via pix e informar o e-mail para o envio. Além disso, emitimos o seu Certificado… A promoção vai até o dia 08 de Dezembro porque após esse período o material vai ser incluído na nossa plataforma com outro formato de compra e preço….

Video com 1h50 de palestras

Emissão de Certificado

Investimento: R$ 60,00

Forma de Pagamento: Pix: 11 934157357

Seminário reuniu especialistas em Seguro Garantia para debater sobre as perspectivas com o novo PAC!

O VI Seminário Seg News EDA de Seguro Garantia de Obrigações Contratuais foi realizado no dia 30 de Novembro e debateu a respeito das oportunidades de negócios com a retomada de obras e novos projetos em 2024.

VI SEMINÁRIO SEG NEWS EAD DE SEGURO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (VIDEO EM MP4)

PROGRAMA:

VI SEMINÁRIO SEG NEWS EAD DE SEGURO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Perspectivas e Oportunidades com o Novo PAC; PPP´s e a Nova Lei de Licitações Públicas…

Realização:

CCPSegNews (Centro de Capacitação Profissional Seg News)

Coordenação:

Ivanildo J. M. Sousa – CEO da Agência Seg News e do CCPSegNews

Programa:

I Painel: A Nova Lei de Licitações 14.133/2021: Impactos nas operações do mercado

Dr. Rafael Bertramello – Surety Diretor na Chubb Seguros

II Painel: Novo PAC & PPP´s: Perspectivas do Setor em relação aos novos investimentos em obras de Infraestrutura…

Rogério Gonçalves – Head de Seguro Garantia na HDI Global Seguros

Flavio Filho – Coordenador da Área de Garantia na Wiz Corporate

Dr. Rafael Bertramello – Surety Diretor na Chubb Seguros

Rogério Gonçalves – Head de Seguro Garantia na HDI Global Seguros

Flavio Filho – Coordenador da Área de Garantia na Wiz Corporate