Universal Assistance inaugura nova sede e quer ampliar sua atuação junto aos corretores de seguros

Antes localizada no “Centro do Turismo” (Região da Av. Ipiranga e adjacências), a Universal Assistance, uma das empresas de destaque no segmento de Seguro Viagem, está de casa nova. Conforme Maurício do Amaral, entrevistado com exclusividade pela Agência Seg News, a nova sede, que fica na Praça General Gentil Falcão, 108, 13o Andar (Próximo à Berrini), tem uma localização estratégica por estar próxima aos escritórios de grandes empresas, inclusive do setor de seguros. Conforme Amaral, essa decisão foi também em função das novas ações que a Universal Assistance planeja em relação à distribuição dos seus produtos. “A empresa já tem uma atuação consolidada no segmento de turismo. Agora estamos preparando novidades para aumentar a nossa distribuição através do canal de corretores de seguros e isso se dará com o lançamento de campanhas de vendas, treinamentos através de Lives, entre outras atividades”.

Maurício do Amaral possui uma vasta experiência no setor de seguros. Foi um dos executivos responsáveis pelo início das operações da gigante Met Life no Brasil e também trabalhou em outras empresas de destaque no mercado, caso da Icatu Seguros. Foi presidente do CVG-SP – Clube Vida em Grupo de São Paulo (Gestão 1998-99).(Fonte: Agência Seg News)

Mauricio do Amaral, CEO da Universal Assistance e Ivanildo Sousa, da Agência Seg News