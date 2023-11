Unimed é líder em inovação aberta no setor de serviços de saúde

Dentre 5 mil empresas de diversos segmentos, marca também figurou no top 5 das que mais investem em relações com startups no Brasil – A Unimed é um dos principais destaques do TOP Open Corps 2023, premiação que reconhece as corporações líderes em inovação aberta no país. O anúncio das vencedoras do prêmio aconteceu em cerimônia realizada nesta quarta-feira, 18 de outubro de 2023, na capital carioca, que contou com a participação de executivos de empresas de vários segmentos da economia.

No Top 10 Serviços de Saúde, a Unimed ficou em primeiro lugar pela terceira vez consecutiva, consolidando sua liderança no setor.

Neste ano, essa categoria apresentou o maior aumento do número de contratos com startups, que subiu de 614 para 1.083, o que representa crescimento de 76%. No Top 100 Ranking Geral, que contempla diversos segmentos, a Unimed ficou na 5ª colocação, subindo três posições em relação à edição do ano passado. A premiação levantou 5.348 corporações que celebraram 54 mil contratos com 4.177 startups diferentes durante o período de um ano.



Atualmente, as cooperativas do Sistema Unimed estão conectadas com 110 startups, com volume de R$ 30 milhões em negócios/ano. O superintendente de Tecnologia e Inovação da Unimed do Brasil, Maurício Cerri, participou do evento e destaca a importância do investimento em inovação aberta. “Com a crescente demanda pela eficiência dos serviços e soluções mais acessíveis e personalizadas, a Unimed tem compromisso com o investimento contínuo em inovação e tecnologia. Reconhecemos o impacto positivo da inovação aberta na rotina de nossas cooperativas, com a incorporação de novas práticas para aprimorar a jornada dos nossos médicos cooperados e a experiência de nossos beneficiários”, afirma.

O TOP Open Corps está em sua 8° edição e é organizado pela Open Startups, plataforma pioneira em inovação aberta na América Latina, pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), e pela Invest Rio, empresa pública de promoção e atração de investimentos da cidade do Rio de Janeiro. O ranking já se consolidou como referência em inovação aberta no Brasil e em outros países.

TOP Open Corps – Ranking Serviços de Saúde

1° Unimed

2° Hospital Albert Einstein

3° DASA

4° Grupo Fleury

5° Hapvida NotreDame Intermédica

6° Rede Mater Dei de Saúde

7° Hospital Sírio-Libanês

8° Sabin Medicina Diagnóstica

9° Hospital HCor

10° Rede D’Or

TOP Open Corps – Ranking Geral (10 primeiras colocadas)

1° Ambev

2° ArcelorMittal

3° Suzano

4° Sicredi

5° Unimed

6° Telefonica

7° Banco BV

8° BASF

9° Algar Telecom

10° Gerdau

Sobre a Unimed

Em mais de 55 anos de atuação, a Unimed se destaca na liderança do setor de saúde suplementar. A marca nasceu com a fundação da Unimed Santos (SP), em 1967, e hoje compõe um sistema de 340 cooperativas médicas, que estão presentes em 90% das cidades brasileiras e atendem a 20 milhões de pessoas em planos de saúde e odontológicos. A Unimed reúne 118 mil médicos cooperados, gera 143 mil empregos diretos e dispõe da maior rede assistencial do país, formada por 157 hospitais e hospitais-dia próprios e cerca de 2,5 mil hospitais credenciados, além de unidades de pronto-atendimento, clínicas e laboratórios, entre outros serviços. Toda essa operação injeta, no sistema de saúde brasileiro, R$74,8 bilhões por ano.



A Unimed também lidera o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), avaliação oficial do setor de planos de saúde realizada anualmente pela ANS. Das 60 operadoras que obtiveram nota máxima na edição de 2022 (ano-base 2021), 53 são Unimed. Ao todo, 235 operadoras do sistema cooperativo se classificaram nas melhores faixas de desempenho. A marca se destaca, ainda, nos segmentos de planos odontológicos, seguros de saúde, vida, previdência privada e patrimoniais, na gestão de recursos financeiros, bem como na educação voltada à saúde e ao cooperativismo.