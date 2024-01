UniBlue, parceria entre Unimed Participações e BlueHealth, anuncia a chegada de CEO

Com larga experiência em consultorias estratégicas para hospitais, Guilherme Xavier chega com a missão de entregar mais eficiência ao Sistema Unimed – Guilherme Xavier é o novo CEO da UniBlue. A empresa, recém-anunciada e formada por meio da sociedade entre a Unimed Participações e a BlueHealth, tem como objetivo oferecer serviços de locação e manutenção de equipamentos hospitalares para o Sistema Unimed.

Xavier é formado em Engenharia Elétrica e Engenharia Clínica pela Universidade Federal de Itajubá, possuindo MBA pela FGV e especialização em Saúde pela Estácio. Ele deu início à sua trajetória profissional no Hospital Sírio Libanês e também trabalhou no Núcleo de Engenharia do Rio de Janeiro, vinculado ao Ministério da Saúde.

Em 2008, fundou a Equipacare, destacada empresa de consultoria e engenharia para clínicas e hospitais, na qual liderou, por 15 anos, projetos e operações em mais de 170 instituições de saúde, incluindo mais de 70 Unimeds. Atualmente, está à frente da execução do planejamento estratégico e das relações institucionais da empresa, ocupando o cargo de presidente do Conselho Societário.

“Temos como objetivo facilitar a modernização e acelerar a expansão do parque de equipamentos do Sistema Unimed, permitindo a incorporação destes ativos por assinatura, como serviço. Entregaremos ganhos econômicos de escala, preservando o caixa das singulares e garantindo alta operacionalidade com uma completa cobertura de manutenção. Estou confiante de que vamos entregar excelentes resultados para todo sistema.”, comenta Xavier.

Assumindo como CEO da UniBlue, sua missão é impactar positivamente o Sistema Unimed, mostrando às cooperativas que por meio do modelo de Equipamentos por Assinatura, via locação, é possível obter benefícios fiscais e facilidades operacionais.

