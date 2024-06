UCS lança Universidade Corporativa e apresenta introdução de curso de vendas

A Universidade Corporativa UCS já conta com cinco cursos – A União dos Corretores de Seguros lançou na última terça-feira, 28 de maio, durante o 3º Trocando Ideias de 2024, a mais recente entrega aos associados: a Universidade Corporativa UCS. “No ano em que completa duas décadas de vocação para levar conhecimento aos corretores de seguros, a UCS entrega um projeto muito bonito de educação e cultura”, disse o presidente Augusto Esteves. “Esperamos que a Universidade Corporativa UCS seja muito aproveitada, pois poderá transformar a atuação dos corretores de seguros e de seus colaboradores”, enfatizou.

Em 20 anos de história, a UCS tem se dedicado exaustivamente à educação. Além dos encontros mensais presenciais Trocando Ideias, a associação realiza diariamente, de forma online, as lives Trocando Negócios. A cada dia (útil) da semana, das 8h às 9h, acontece o treinamento sobre um segmento: ramos elementares, vida, automóvel, saúde, consórcios. “Nossa missão é educar o corretor para oferecer e trabalhar com ramos de seguros diversos. Focamos em educação para que todos os dias possamos surpreender alguém levando as soluções do mercado de seguros”, apontou Amândio Martins, coordenador do TN de Consórcios.

O 3º Trocando Ideias UCS marcou também a entrada da nova associada, Karen Pugliesi, por indicação de seu pai Moacir Pugliese. Dando seguimento ao trabalho do pai na corretora de seguros, ela chega na UCS para coordenar o novo projeto Jovem Sucessor.

A Universidade Corporativa UCS foi apresentada por André Santos, associado que além de corretor é autor de livros, palestrante e sócio da empresa de treinamentos Treinaseg. “Sempre contribuí de alguma forma com a UCS e agora firmamos uma parceria em que vamos oferecer um benefício para o associado se capacitar cada vez, bem como sua equipe. É preciso nos preparar para alcançarmos patamares maiores, chegarmos onde queremos”, disse André Santos.

O especialista trouxe uma “degustação” de treinamento de vendas da Universidade Corporativa UCS.

De acordo com André Santos, só existem quatro maneiras de aumentar o faturamento das corretoras de seguros – o quadrante estratégico: 1) Prospectar novos negócios; 2) Vender mais para o mesmo cliente; 3) Melhorar o índice de renovação; 4) Ter parcerias estratégicas (com outros corretores ou com o parceiro segurador).

Cada item do quadrante tem ações para serem feitas, uma estratégia de acordo com o ciclo de desenvolvimento de negócios de cada corretor. “Por exemplo, o corretor iniciante, em fase de expansão, precisa prospectar novos negócios; o corretor estabelecido deve focar nas renovações. Mas em todos os estágios terá a prospecção e a venda cruzada (cross-seling)”.

Há diversas formas de prospecção:

1) Inbound (atração – venda passiva) – mídias sociais, anúncios, propagandas. “Não escolhemos quem chega, é uma rede no mar”.

2) Indicações – buscar quem dê indicações. “Também não temos controle de quem vem”.

3) Prospecção ativa (outbound) – “Esta é a ‘pesca de arpão’, certeira. Portanto, deve ser o principal foco”.

André Santos trouxe insights de como fazer prospecção e venda cruzada, usando inclusive a tecnologia. “Utilize a Estratégia QOC – Quem, Onde e Como”, sugeriu. “Quem você irá prospectar – são oito alvos: carteira (venda cruzada), lista de casamento (amigos e pessoas próximas), nichos de mercado, pessoas com referência, leads, parcerias estratégicas, eventos, outbound; Onde – estratégia multicanais com fluxo de cadência (telefone, email, whatsapp, redes sociais); Como – crie abordagens envolventes”.

“A UCS irá ajudar os corretores de seguros neste trabalho de prospecção e venda de mais produtos para quem já é cliente. Este treinamento pode ser aprofundado. A UCS coloca à disposição dos associados, de forma gratuita, uma universidade corporativa com vários cursos”, frisou André Santos.

No lançamento, a Universidade Corporativa UCS já conta com cinco cursos:

Como treinar novos funcionários e estagiários;

A importância de treinar técnicas de vendas específicas para cada ramo de seguro;

Os três pilares de uma capacitação comercial estruturada;

A importância de se criar cultura de aprendizagem contínua em sua corretora;

Como utilizar a tecnologia para treinar mais investindo menos!

“Empresa forte é empresa que vende! Capacitar comercialmente todo o seu time fará sua empresa vender muito mais”, finalizou o especialista.