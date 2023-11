Swiss Re Corporate Solutions reúne corretores em evento e celebra 6 anos de JV com Bradesco

A Swiss Re Corporate Solutions reuniu os principais corretores do país em evento exclusivo na última quinta-feira em São Paulo. Durante a abertura, Guilherme Perondi, vice-presidente executivo Brasil da companhia, falou sobre o objetivo da empresa em dar continuidade ao crescimento robusto da Joint-venture com o Bradesco que está caminhando para um resultado recorde neste ano. “Ainda não encerramos 2023, mas estamos entusiasmados com o desempenho da JV que até setembro já alcançou RS 1,1 bi em prêmios emitidos no país, o que significa que iremos superar as emissões que no passado somaram R$ 1,3 bi”, afirmou.

Angelo Colombo, CEO Brasil e América Latina da Swiss Re Corporate Solutions, destacou que o Brasil é um país foco de crescimento e diversificação para a empresa. “A nossa JV, que alavanca a nossa distribuição por meio do Bradesco com a solidez financeira do Grupo Swiss Re, é muito forte. Temos planos ambiciosos para alcançar posições muito maiores e vamos continuar trabalhando para oferecer mais produtos inovadores, mais capacidade e, sobretudo, vontade de fazer negócios”.



Ele comentou que o mundo inteiro está vivendo um ano desafiador, o que exige forças para superar as volatilidades, ressaltando a importância de ter um ressegurador dentro de casa para diversificar as exposições globalmente. “A volatilidade das mudanças climáticas afeta não somente o Brasil com seca na região Nordeste e chuvas no Sul, mas todos os continentes. No primeiro semestre deste ano superamos o nível de catástrofes naturais mundialmente. As perdas seguradas atingiram US$ 50 bilhões, o segundo maior valor desde 2011”.



Colombo também destacou a relevância do corretor nesse momento em que a Inteligência Artificial já é uma realidade e será o seu grande copiloto para reduzir erros humanos. “Para o cliente é cada dia mais difícil ler o mercado de grandes riscos. O corretor nunca foi tão necessário para ajudar o cliente a escolher quais soluções escolher, quais riscos devem ser transferidos, quais devem ser retidos, bem como a utilização assertiva de dados. Estamos aqui para apoiar o corretor”.

O evento contou com a participação de Leonardo de Freitas, diretor comercial da Bradesco BARE, Américo Gomes, diretor-gerente da Bradesco Seguros, e Ney Dias, presidente da Bradesco Auto/RE, e corretores parceiros.

Sobre a Swiss Re Corporate Solutions

A Swiss Re Corporate Solutions é uma das seguradoras líderes do país nos seus ramos de atuação. Presente no Brasil desde 2011, é controlada pela Swiss Re Corporate Solutions Ltd., que faz parte do Grupo Swiss Re, com mais de 150 anos de história. Em 2017, firmou uma Joint Venture com a Bradesco Seguros, o que permitiu ampliar sua rede de distribuição. No Brasil, comercializa seguros Agrícolas e Rurais, Garantia, Patrimonial e Empresarial Digital, Responsabilidade Civil, D&O, Cascos Marítimos e Transportes.