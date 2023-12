Susep: Síntese Mensal de outubro de 2023 aponta crescimento do setor em 8,4% com receitas de R$ 319,23 bilhões

O seguro auto cresceu 11,8% em comparação ao mesmo período de 2022 – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) acaba de divulgar o seu relatório Síntese Mensal referente a outubro de 2023, com base nos dados enviados pelas empresas supervisionadas à Autarquia. Segundo o relatório, a arrecadação do setor supervisionado, no acumulado até outubro, teve alta de 8,4% em relação ao mesmo período de 2022, totalizando R$ 319,23 bilhões em receitas. A edição traz ainda os valores que retornaram à sociedade através de indenizações, resgates e sorteios, totalizando R$ 185,64 bilhões no acumulado até o mês de outubro.

Os segmentos de seguros, danos e pessoas (excluindo-se VGBL), apresentaram crescimento de 9,71% no acumulado até outubro de 2023, em comparação aos primeiros dez meses de 2022, com uma arrecadação de R$ 155,04 bilhões.

De acordo com o Síntese, em comparativo com o mesmo período do ano passado, os seguros de danos tiveram aumento de 10,9% nas receitas até outubro de 2023. Na linha de negócios do seguro auto, os prêmios atingiram R$ 46,23 bilhões no acumulado até outubro de 2023, valor 11,8% superior ao do mesmo período do ano anterior.

Nos seguros de pessoas, o seguro de vida atingiu em outubro de 2023 o montante acumulado de R$ 24,88 bilhões, valor que representa um crescimento de 12,3% em relação ao mesmo período de 2022.

Na parte de previdência, os resgates do PGBL superaram as contribuições em R$ 0,37 bilhão no acumulado até outubro de 2023. A arrecadação do período foi de R$ 9,27 bilhões, enquanto os resgates acumulados até outubro de 2023 totalizaram R$ 9,64 bilhões.

O relatório traz, ainda, dados sobre os produtos de capitalização, que arrecadaram, nos primeiros dez meses de 2023, R$ 24,82 bilhões. Em relação aos resgates e sorteios, a capitalização retornou à sociedade R$ 20,31 bilhões no acumulado de janeiro a outubro de 2023. Estes e outros destaques estão detalhados no relatório Síntese Mensal de outubro, que pode ser acessado no site da Susep. Para consultar os dados da autarquia de forma ainda mais dinâmica, acesse o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros, o Painel Susep.

Consulte os dados:

