Startups de saúde oferecem soluções e contribuem para a redução de custos no setor

Telemedicina permite maior integralidade do atendimento garantindo segurança, privacidade e democratização – As healthtechs, também conhecidas como startups que atuam na área da saúde, têm ganhado cada vez mais espaço no mercado e estão sempre em busca de aprimoramento e desenvolvimento de novos formatos de atendimento com o objetivo principal de suprir necessidades da população e se adequar às condições financeiras dos usuários.

A telemedicina é um exemplo de inovação que vem cada vez mais auxiliando, também, na redução de custos do setor. Com uma conexão à internet, a teleconsulta permite ao profissional de saúde realizar uma orientação médica à distância, sem a necessidade de um consultório físico e o paciente, por sua vez, economiza tempo e dinheiro já que não precisa se deslocar até a clínica, por exemplo.

Segundo a pesquisa Distrito Healthtechs Report 2022, o valor investido em startups de saúde, desde 2020, representa 72,3% do total na última década. E de acordo com números divulgados pelo estudo do Global Market Insights, até 2025 o setor deve alcançar o tamanho de US$ 504 bilhões.

Para Vitor Moura, CEO da plataforma VidaClass Saúde, “a telemedicina é um avanço na tecnologia, que veio para melhorar a saúde de todos aqueles que não possuem planos médicos tradicionais. As vantagens são muitas, desde a aproximação entre médico e paciente, agilidade no atendimento e agendamento, além de contribuir na obtenção de diagnóstico precoce e eficaz. É a tecnologia em favor da saúde!”, explica.

A VidaClass Saúde utiliza os recursos digitais para conectar médicos, dentistas, laboratórios, clínicas e farmácias com os pacientes. A plataforma oferece uma série de benefícios, com custos acessíveis ao bolso do brasileiro, que inclui: consultas presenciais e por telemedicina, exames com coleta em domicílio ou presencial e seguro de internação, além de outras facilidades trazidas pela tecnologia.

Sobre a empresa – Criada em 2014, a VidaClass Saúde é uma startup que promove acesso a diversos serviços na área da saúde. Entre eles, médicos, dentistas, exames de imagens e laboratoriais, consultas multiprofissionais, pacotes hospitalares, seguro de diária internação hospitalar e benefícios farmacêuticos.