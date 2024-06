Sompo lança seguros D&O e E&O que garantem proteção financeira a gestores e empresas diante de cenário de negócios litigante

Ampla capacidade para atender riscos complexos para atividades em empresas de capital aberto ou fechado e condições específicas para setores como Escritórios de Advocacia, Engenharia e Arquitetura, Administração Imobiliária, Tecnologia da Informação, Certificação Digital, Notários e Registradores, entre outros; estão entre os diferenciais dessas modalidades de seguro

A Sompo, subsidiária da empresa responsável pelas operações de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do Japão, como parte de seus investimentos na expansão de soluções para seguros corporativos, transferência e gestão de riscos, acaba de apresentar ao mercado dois novos produtos voltados a trazer mais segurança a Conselheiros, Diretores e Administradores de empresas e profissionais diversos no desempenho de suas atividades. O lançamento do Sompo Responsabilidade Civil D&O e do Sompo Responsabilidade Civil Profissional E&O integram a estratégia de expansão do portfólio na área de Financial Lines & Casualty, bem como na abrangência da companhia nesse segmento.

“As novas soluções de Seguro D&O e E&O foram desenvolvidas a partir de estudos feitos pelos nossa equipe de especialistas da área de Financial Lines, que aplicaram toda sua expertise para criar produtos que contemplem alguns aspectos bastante demandados pelos segurados, como ter capacidade para atender riscos complexos ou condições especiais e particulares para cada tipo de segmento profissional, entre outras. Com essas inovações, buscamos conquistar mercado nesse segmento e ampliar nosso portfólio de soluções, ajudando as empresas a mitigar riscos e a estar adequadamente preparadas para um ambiente de negócio cada vez mais desafiador” afirma Adailton Dias, Diretor Executivo de Produtos e Resseguro da Sompo.

Sompo Responsabilidade Civil D&O

O Sompo Responsabilidade Civil D&O tem como objetivo proteger o patrimônio pessoal de executivos – diretores, administradores e conselheiros – que eventualmente sejam demandados em ações judiciais ou administrativas movidas por terceiros em decorrência de responsabilidades assumidas em virtude do cargo que ocupam. Essa modalidade é comumente contratada pela empresa como parte do pacote de benefícios e incentivo ofertado para atrair ou reter profissionais qualificados de alto desempenho.

Indicado para empresas de Capital Fechado (inclusive entidades sem fins lucrativos), de Capital Aberto (listadas na CVM – Comissão de Valores Mobiliários, brasileiras, e SEC – Securities and Exchange Commission, entidade equivalente à CVM nos Estados Unidos) ou Gestoras de Fundos de Investimento (que contam com o IMI – Investment Management Insurance, cobertura sob medida para esse segmento), o Sompo Responsabilidade Civil D&O tem como diferenciais uma ampla capacidade da seguradora para atender a riscos complexos, um clausulado de fácil entendimento e uma equipe de sinistros e de prestadores de serviços especializados nesse segmento.

Entre as coberturas básicas estão: Indenização ao Segurado, Reembolso à Sociedade (pagamento dos prejuízos financeiros decorrentes de reclamação em decorrência de eventual ato danoso), Despesas com Processo Regulatórios, Despesas com Gerenciamento de Crise e Despesas de Publicidade, Custos de Investigação, Custos de Defesa de Emergência, Termo de Ajustamento de Conduta e/ou Termo de Compromisso, Conselheiro ou Diretor de Entidade Externa, Novas Subsidiárias, Assessoria e Acompanhamento de Processos no Exterior, Bloqueio de Conta Corrente (Penhora Online), Garantidores – Custo de Defesa para Garantias Pessoais, entre outros. Também podem ser contratadas coberturas adicionais como Reclamações no Mercado de Capitais, Danos Ambientais, Cobertura de Erros e Omissões e Responsabilidade Civil para Gestoras de Fundos de Investimento.

“A segurança e a confiança são fundamentais para que administradores, diretores e conselheiros possam tomar decisões assertivas e inovadoras, sem o receio de comprometer seu patrimônio pessoal diante de eventuais ações judiciais ou administrativas. O Sompo Responsabilidade Civil D&O oferece uma proteção robusta e abrangente, permitindo que esses profissionais se concentrem em suas responsabilidades estratégicas com tranquilidade”, considera Silvia Gadelha, superintendente de Financial Lines & Casualty da Sompo. “Com coberturas que vão desde custos de defesa até despesas com gerenciamento de crise, estamos comprometidos em proporcionar um suporte completo e eficiente. Assim, garantimos que as lideranças possam conduzir suas organizações com a certeza de que estão amparadas contra os riscos inerentes às suas funções”.

Sompo Responsabilidade Civil Profissional E&O​

O Sompo Responsabilidade Civil Profissional E&O​ foi desenvolvido para cobrir danos causados a terceiros em decorrência de ações e omissões involuntárias no desempenho das atividades profissionais do segurado. É um seguro que pode ser adaptado às necessidades específicas de cada segmento profissional, variando pelo tipo de serviço prestado, tamanho da empresa e nível de exposição a riscos, entre outros fatores. A apólice pode ter vigência anual ou pelo período do contrato objeto do seguro nas modalidades Engenharia, TI e Mídia, a depender da análise do risco.

O novo produto da Sompo chega para atender os mais variados segmentos profissionais, tais como, empresas de Tecnologia da Informação, Certificação Digital, Escritórios de Advocacia, Administradoras Imobiliárias, Notários e Registradores, Engenharia & Arquitetura, entre outros.

Entre os diferenciais do produto estão a contratação simples e rápida, as condições especiais e particulares de cobertura para cada categoria de segmento profissional, a equipe especializada nesse segmento, as soluções que atendem às necessidades do cliente e a facilidade de pagamento. Além a cobertura básica de reposição de Prejuízos Financeiros, também podem ser contratadas coberturas adicionais como Danos corporais, materiais e morais; Honorários advocatícios e custas processuais (esferas cível, administrativa e arbitral); Custos para comparecimento ao tribunal; Atos desonestos de empregados do segurado; Quebra de contrato; Quebra de sigilo profissional; Injúria, difamação e calúnia; Gerenciamento de rede (ataque de hacker e/ou acesso não autorizado); Despesas com crise de imagem; Propriedade Intelectual; Extravio de documentos; Empresas subcontratadas; Novas empresas controladas e Multas impostas a terceiros.

“Estruturamos um produto para cada atividade visando endereçar as exposições mais frequentes dos principais segmentos profissionais por meio de uma redação clara e personalizada. Isso facilita a compreensão das coberturas pelo contratante e torna o exercício da profissão mais tranquilo e seguro”, avalia Gadelha.

Para garantir a qualidade e eficiência no atendimento, a Sompo Seguros vai disponibilizar os novos produtos por meio de corretores de seguros nomeados por conta da já comprovada especialização no segmento e com os quais a companhia já mantém relação de parceria.

“Esse lançamento atende às estratégias da companhia de investir na expansão do portfólio de produtos a fim de propiciar soluções completas em gerenciamento de riscos aos segurados”, lembra Felipe Prado Ribeiro, diretor responsável pelas áreas de RD Equipamentos, Financial Lines & Responsabilidade Civil e Agrícola da Sompo Seguros. “Executivos e empresas prestadoras de serviços estão cada vez mais inseridas em um ambiente de negócios litigante. Ao estarem amparadas por uma apólice D&O ou E&O, além da transferência de riscos, também contam com o suporte da seguradora para garantir a proteção patrimonial e reputacional pessoal ou de seu negócio e para endereçar com mais segurança e assertividade eventuais demandas às quais estiverem sujeitas”, destaca o executivo.

Sobre a SOMPO

A Sompo é uma subsidiária da empresa responsável pelas operações de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do Japão. No Brasil, a companhia conta com uma equipe especializada e um diversificado portfólio de produtos e serviços de seguros com o objetivo garantir proteção com excelentes soluções de seguros e gestão de riscos. Seu amplo leque de ofertas contempla Seguros Corporativos nos ramos Empresariais, Riscos Nomeados e Operacionais, Transportes, Petróleo & Gás, Engenharia, Financial Lines & Casualty, Garantia, Agrícola e RD Equipamentos (Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Não-Agrícolas), entre outros.

O Grupo Sompo tem sua origem no Japão, atua há mais de 130 anos no mercado de seguros e hoje conta com operações nos cinco continentes. No Japão, disponibiliza uma vasta gama de seguros nas áreas de Ramos Elementares, Vida e Acidentes Pessoais, além de outros produtos financeiros e serviços a fim de propiciar incremento na segurança, saúde e bem-estar dos clientes.

