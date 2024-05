Sincor-SP divulga Ranking das Seguradoras 2023

Com base nos dados divulgados pelas seguradoras e entidades do setor de seguros, o consultor de economia do Sincor-SP, diretor da Rating de Seguros, Francisco Galiza, produz, anualmente, o Ranking das Seguradoras. O Ranking das Seguradoras 2023 pode ser conferido na íntegra clicando aqui:

https://www.sincor.org.br/wp-content/uploads/2024/05/ranking_das_seguradoras_2023.pdf

“O Ranking das Seguradoras é um estudo tradicional do Sincor-SP e serve como orientação para os corretores de seguros, e o mercado em geral, sobre os desdobramentos do setor”, afirma Boris Ber, presidente do Sincor-SP.O levantamento mostra que em 2023 a receita do setor de seguros, considerando somente os produtos de riscos, atingiu R$ 261 bilhões, com uma variação de 12% em relação ao ano anterior. “A receita total (produtos de risco e os de acumulação) foi de R$ 428 bilhões, uma variação de 11% em relação a 2022”, avalia Galiza.

Segundo o Ranking, 2023 foi marcado pela recuperação da receita do seguro automóvel, após anos de relativa estabilidade. Também se destaca a recuperação da receita do seguro de saúde, superando a taxa de inflação no período, apesar dos grandes desafios atuais. “Já conseguimos notar a recuperação de alguns ramos pós-pandemia”, indica Boris Ber.

O Ranking das Seguradoras, como diz o próprio nome, ainda aponta as empresas que estão se destacando e conquistando a liderança em cada ramo, além dos valores das operações. No mercado brasileiro, em 2023, os cinco maiores grupos do setor de seguros em produtos de risco são Bradesco, SulAmérica, Porto Seguro, Banco do Brasil e Zurich Santander. “Essas cinco empresas representam de 50% a 55% de todo o mercado. Atualmente, há 90 grupos empresariais no segmento de seguros de produtos de risco no Brasil, um aumento em relação a 2022, quando havia 84 grupos”, concluiu Galiza. (Fonte: Sincor-SP)