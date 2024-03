Simetria Brasil lança Campanha “Autoridades em Vendas”, um dos destaques do setor de saúde

A Simetria Brasil, uma das principais plataformas e assessorias de vendas do País nos segmentos de planos de saúde, odontológicos e seguros saúde, lançou uma das campanhas mais aguardadas pelo mercado. Denominada “Autoridade em Vendas”, a ação envolve mais de 2 mil corretores Pessoa Física e 500 escritórios parceiros do grupo.

Este ano a campanha está mais “robusta”, como revela o diretor Comercial, de Operações e Marketing da companhia, Leonardo Falcão. Os primeiros colocados no ranking de vendas serão contemplados com 54 viagens, premiações em dinheiro de R$ 20, R$ 10 e R$ 5 mil, oito cervejeiras, oito Smart TVs de última geração, 468 kits churrasco, além de sorteios de R$ 1 mil. Haverá premiações por mérito e, também, por sorteio.

“A campanha Autoridade em Vendas já é uma tradição na Simetria. Buscamos valorizar e recompensar os nossos parceiros pela dedicação e comprometimento. A ação visa ainda aproximar operadoras, seguradoras e administradoras de benefício do seu público-alvo”, explica.

O executivo ressalta a importância da operação para o setor. “Nos orgulhamos de ser uma facilitadora desse negócio cuja missão é cuidar todos os dias de milhares de vidas e isso só é possível graças a todos os envolvidos no processo. Unimos proteção, acolhimento, resultados expressivos e reconhecimento em um só lugar”, considera o executivo.

Para acessar o regulamento e participar da Campanha “Autoridade em Vendas”, os parceiros da Simetria devem entrar em contato com os gestores de área.