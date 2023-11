A prova chega à região Norte do Brasil com percursos de 5km e 10km, além de trajeto que permite que crianças acompanhem os corredores – A sétima etapa do Circuito BB de Corrida de Rua será em Belém (PA), no dia 19 de novembro. A largada para os circuitos de 5km e 10km será às 7h; e para o de 1km, às 9h; sendo ambas no Portal da Amazônia, localizado na Avenida Bernardo Sayão. A BB Seguros terá uma tenda próxima ao local que concentrará as linhas de largada e chegada das provas, onde vai recepcionar os participantes com café e barras de cereal. Na ocasião, os corredores poderão ainda escanear um QR Code e receber uma raspadinha eletrônica que os habilitará a ganhar brindes exclusivos, entre eles itens voltados à prática esportiva, como squeeze, braçadeira, camiseta e boné.

Essa é a penúltima prova da temporada, que em 2023 passou por cidades do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, tendo entre elas uma corrida realizada à noite. Depois da capital paraense, o circuito ainda será feito nas ruas de Aracaju (SE), no início de dezembro. “Apoiar projetos organizados pelo BB, que incentivam a prática de hábitos saudáveis, é uma grande satisfação para nós”, afirma Kelly Tassinari, Gerente de Planejamento de Marketing da Brasilseg, uma empresa BB Seguros. “A proposta desse ano foi levar o evento para todas as regiões do país e é incrível ver que iniciativas que promovem o esporte são muito bem aceitas em todas elas. A prova de Belém, que é a primeira no Norte nessa temporada, certamente deixará sua marca”, complementa.

Todas as provas do Circuito BB de Corrida de Rua contarão com três percursos diferentes – de 1, 5 e 10 quilômetros -, de modo a abrigar esportistas de diferentes perfis. O percurso de 1km, por exemplo, terá caráter flexível, possibilitando que crianças acompanhem os corredores. Na edição de 2022, mais de 25 mil pessoas participaram do evento.

Para saber mais sobre o Circuito BB, acesse o site do evento:

Sobre a Brasilseg

Empresa da BB Seguros, holding que concentra os negócios de seguros, previdência, capitalização e planos odontológicos do Banco do Brasil, a Brasilseg atua nos ramos de Vida, Habitacional, Rural e Massificados (Residencial, Empresarial, Condomínio e Máquinas e Equipamentos) com produtos comercializados nas agências do BB e em seus canais digitais. Emprega aproximadamente 2.100 colaboradores, possui uma Central de Relacionamento e Negócios própria na cidade de Franca (SP) e atualmente ocupa o 1º lugar no ranking acumulado de seguros no país.