Sete em cada dez emissões de apólices na Akad já são digitais

Com investimentos em inteligência artificial, seguradora planeja automatizar até mesmo a oferta de produtos tradicionalmente analógicos – A Akad Seguros encerrou o ano de 2023 registrando mais de 71% de suas apólices emitidas em um formato totalmente digital, diretamente pela internet. Quando recebeu o aporte financeiro da GP Investimentos, em 2021, a seguradora já ganhava notoriedade no mercado por apostar na automatização da oferta de seguros. Naquele ano, 59,8% das apólices eram digitalizadas. No ano seguinte, em 2022, o percentual subiu para 65,2%.

A companhia é uma das pioneiras no País quando o assunto é usar tecnologia para automatizar a jornada de cotação, contratação e emissão de apólices. A seguradora encara a estratégia como caminho mais rápido para alavancar parcerias, expandir canais de vendas e dar mais autonomia aos corretores. Não por acaso, foi a primeira do Brasil a oferecer seguros como Bike e E&O no formato digital.

Segundo André Fichel, CTO da Akad, a companhia já trabalha para também automatizar a oferta de produtos que ainda são tradicionalmente vendidos no formato analógico dentro do setor, como o seguro de Transportes. “Temos este ano iniciativas de automação que visam digitalizar partes do processo de subscrição, como a cotação, além de um projeto de emissão digital ponta a ponta do transportador digital sendo expandido para outras parcerias”, revela o executivo.

De acordo com Fichel, vender seguros por canais digitais pode ser mais rápido, barato e eficiente em comparação com a oferta de apólices de porta em porta, mas a estratégia também requer desafios para ser executada com eficiência. “Uma operação 100% digital de ponta a ponta demanda um trabalho sincronizado de todas as áreas da empresa, do time de tecnologia até as áreas de negócios e comercial”, reforça.

Ainda para o executivo, o primeiro ponto fundamental criado pela digitalização dos produtos de uma seguradora é a possibilidade de alavancar parcerias e massificar a oferta. Outra vantagem imediata é a possibilidade de facilitar a rotina de trabalho de corretores e subscritores, que antes dependiam de extensas planilhas para passar questionários e cruzar informações para a emissão da apólice. “No formato digital, o corretor tem na palma da mão o que precisa para ser mais rápido e assertivo”, explica Fichel. “Ficou mais fácil, inclusive, oferecer mais de uma classe de produto para o mesmo cliente”, conclui.

A Akad anuncia que vem investindo no uso de Inteligência Artificial na avaliação dos riscos, automatizando ainda mais o processo de cotação e contribuindo para agilizar a emissão das apólices. A seguradora, porém, mantem o atendimento e as cotações de grandes riscos personalizadas, de acordo com a necessidade de cada cliente.

SOBRE A AKAD SEGUROS

A Akad Seguros é uma das cinco maiores seguradoras do Brasil em Transportes e líder em Responsabilidade Civil Profissional. Opera ainda com Riscos Patrimoniais e Linhas Financeiras, além de oferecer proteção para ciclistas e prestadores de serviços, sendo reconhecida como referência no mercado quando o assunto é agregar tecnologia e inovação aos produtos e na operação. Para saber mais, acesse: www.akadseguros.com.br.

André Fichel, CTO da Akad