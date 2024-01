Sem Parar adota o TEx Predicts, solução da TEx, para simulação de seguro auto em seu Superapp

A TEx foi uma das 3 selecionadas no programa de aceleração Inova Sem Parar. A nova solução permite que clientes Sem Parar acessem a função “Simular de Seguro Auto”, direto pelo Superapp, e obtenha uma estimativa acurada para seu seguro automotivo. Após a conclusão recente do Inova Sem Parar, o programa de aceleração de startups do Sem Parar, a empresa inseriu três novos serviços ao seu portfólio de soluções em mobilidade e a TEx foi a empresa selecionada como parceira da vertical de seguros.

A solução TEx Predicts, utilizada pelo Sem Parar, traz uma inovação significativa para o mercado de seguros auto, combinando tecnologia avançada e conveniência. O serviço pioneiro oferece rapidez e precisão na simulação do valor do seguro automotivo, destacando o compromisso das empresas com a eficiência e a inovação tecnológica.

A TEx, reconhecida insurtech, já estabeleceu seu nome no mercado de seguros com soluções abrangentes, incluindo venda, gestão, e análise preditiva de dados. A união com o Sem Parar, ecossistema de soluções focado em mobilidade, representa um marco significativo, resultado de um processo seletivo competitivo no qual a TEx se destacou entre mais de 290 candidatos.

A implementação do TEx Predicts no superapp Sem Parar é um exemplo de como a tecnologia pode transformar experiências tradicionais. Com a utilização de Machine Learning e modelos preditivos, o TEx Predicts alcança uma notável precisão, oferecendo uma estimativa confiável e rápida do valor do seguro com base em poucas informações fornecidas pelo cliente.

Esta parceria não apenas melhora a jornada de seguro para os clientes, mas também abre um novo caminho para a inovação no setor de seguros. Como expressou Emir Zanatto, CEO da TEx, esta colaboração representa o advento de uma nova era para corretoras online, tornando a experiência do cliente mais atraente e eficiente.

“Estamos entusiasmados com o resultado dessa parceria estratégica. Estamos entrando na segunda geração das Corretoras online e permitindo que os clientes passem a ter uma jornada realmente atraente”, compartilha Emir Zanatto, CEO da TEx.

“Desde o Pitch Day, trabalhamos em conjunto com as equipes da TEx e do Sem Parar para criar algo verdadeiramente excepcional. O TEx Predicts agora disponível no superapp Sem Parar é um marco significativo para ambas as empresas”, diz Emir.

A inclusão do TEx Predicts no superapp Sem Parar simplifica o acesso dos clientes a cotações de seguro auto, demonstrando o potencial da tecnologia em transformar processos complexos em experiências simples e rápidas. Os clientes podem facilmente acessar a funcionalidade de simulação no superapp e obter uma estimativa precisa em poucos passos.

Essa parceria estratégica entre TEx e Sem Parar é um exemplo brilhante de como a tecnologia pode ser aplicada para aprimorar a vida dos consumidores, trazendo inovação e conveniência ao mercado de seguros auto.

Com isso, a parceria será ampliada para implementar outras soluções da TEx, como a infraestrutura de Seguros do superapp. O objetivo é oferecer uma experiência completa e ágil de seguros, do início ao fim, de forma online. As empresas convidam a todos para acompanhar suas redes sociais em busca de mais informações e atualizações sobre essa colaboração revolucionária.

