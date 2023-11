‘Seguros Friday’ do Grupo Bradesco Seguros oferece ofertas com condições especiais

Ofertas estão disponíveis para pessoas físicas e jurídicas nos segmentos de Vida, Auto, Residencial, Dental, Previdência e Capitalização – O Grupo Bradesco Seguros prepara a sua ‘Seguros Friday’ 2023. Essa é a época de cuidar do presente e do futuro das famílias brasileiras com condições especiais de contratação.

Além dos preços exclusivos para pessoas físicas e jurídicas na contratação de produtos nos ramos de Vida, Auto, Residencial, Dental, Previdência e Capitalização, também é possível adquirir pontos no programa de recompensa Livelo. No plano Vida Viva Mensal para pessoas físicas, por exemplo, o segurado ganha 10 pontos a cada R$1,00 de prêmio.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.