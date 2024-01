Seguro de crédito pode proteger o futuro financeiro das empresas

Diretor comercial da Allianz Trade explica como a modalidade atua positivamente na saúde financeira das companhias – No início de cada ano, o planejamento financeiro torna-se uma prioridade crucial para as empresas que buscam estabilidade e crescimento sustentável. Esse período marca o momento ideal para avaliar o desempenho financeiro do ano anterior, identificar áreas de melhoria e estabelecer metas realistas para os próximos 12 meses.

Esse planejamento tem sido cada vez mais essencial, já que a inadimplência nas empresas brasileiras bate recordes frequentemente. Segundo a última pesquisa divulgada pelo Serasa Experian em outubro de 2023, 6,64 milhões de empresas enfrentavam dívidas fora do prazo, um aumento de 4,79% em relação ao mesmo período de 2022.

Nesse sentido, o seguro de crédito desempenha um papel fundamental na proteção das empresas, pois oferece uma rede de segurança financeira em um cenário de transações comerciais muitas vezes imprevisível. A modalidade atua como um escudo protetor, mitigando os riscos associados às vendas a prazo e fornecendo uma série de benefícios cruciais.

“Em primeiro lugar, o seguro de crédito fornece uma avaliação abrangente do perfil de crédito dos clientes antes da concessão de prazos de pagamento mais longos. Isso ajuda as empresas a tomar melhores decisões ao dar crédito, reduzindo as chances de lidar com clientes que possam enfrentar dificuldades financeiras”, explica o diretor comercial da Allianz Trade Brasil, Luciano Mendonça.

Além disso, em caso de inadimplência, o seguro de crédito cobre as perdas decorrentes de contas a receber não pagas, proporcionando alívio financeiro e garantindo que a empresa não sofra impactos significativos em seu fluxo de caixa. Isso é especialmente crucial para as pequenas e médias empresas, que podem enfrentar dificuldades substanciais ao perder receitas importantes devido à inadimplência.

O seguro de crédito também desempenha um papel estratégico na expansão dos negócios, permitindo que as empresas explorem novos mercados e clientes sem o temor excessivo de inadimplência. Essa proteção promove a confiança e a segurança nas transações comerciais, facilitando o crescimento sustentável.

Aumento na demanda

Ainda que no Brasil o seguro de crédito não seja tão popular entre as empresas quanto na Europa, este cenário vem mudando nos últimos anos. Segundo dados da Confederação Nacional das Empresas de Seguros (CNSEG) divulgados em julho do ano passado, o seguro de crédito pagou cerca de R$ 1 bilhão em indenizações aos segurados no primeiro quadrimestre de 2023, aumento de 411,9% em relação ao mesmo período em 2022. Além disso, a modalidade também registrou um aumento de 24,3% na demanda, com mais de R$ 740 milhões arrecadados.

Para Mendonça, os números refletem o processo de mudança de mentalidade dos empresários brasileiros atuarem com cada vez mais segurança e certeza de recebimentos, mas que ainda conta com alguns desafios.

“Precisamos melhorar a educação financeira dos brasileiros em um contexto mais amplo. Sabemos que muitas destas empresas brasileiras ainda carregam efeitos da pandemia, portanto, nossa expectativa é que o setor continue crescendo positivamente em 2024 e que o seguro de crédito se torne cada vez mais presente no planejamento anual das empresas brasileiras”, finaliza o diretor.

SOBRE ALLIANZ TRADE

A Allianz Trade é líder global em seguros de crédito comercial e especialista reconhecida em seguro garantia. A empresa prevê o risco comercial e de crédito hoje para que as empresas clientes possam ter confiança no amanhã. Sua rede de inteligência própria analisa mudanças diárias em termos de solvência de mais de 80 milhões de empresas. A Allianz Trade oferece às empresas a confiança para fazer negócios e a segurança de que serão pagas, além de indenizar a empresa cliente, no caso de um mau pagador. Mas, o mais importante, é que a Allianz Trade ajuda seus clientes a evitar maus pagadores de forma preventiva. Quando fornece seguros de crédito comercial ou outras soluções financeiras, a prioridade da seguradora de crédito é a proteção preditiva. No entanto, quando o inesperado ocorre, a classificação de crédito AA significa que existem recursos, com o apoio da Allianz, para fornecer indenizações para que as empresas clientes mantenham o seu negócio. Sediada em Paris, a Allianz Trade está presente em 52 países com 5.500 colaboradores. Em 2021, o volume de negócios consolidado foi de 2,9 bilhões de euros, e as transações de negócios globais seguradas representaram 931 bilhões de euros em termos de exposição. Para mais informações, por favor visite: allianz-trade.com.br

Luciano Mendonça, diretor comercial da Allianz Trade Brasil