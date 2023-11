Rastreamento: KORE e BWS IoT anunciam parceria

Rastreadores da BWS IoT terão SIM cards da KORE Wireless e serão comercializados pela KORE em toda América do Sul com serviços de dados inclusos.

A BWS IoT, líder em soluções de tecnologia de rastreamento, e a KORE Wireless, uma das maiores empresas globais em conectividade e serviços de Internet das Coisas (IoT), anunciam parceria comercial estratégica para a venda de rastreadores.

Esta colaboração entre as duas empresas possibilitará à BWS IoT fornecer sua tecnologia de rastreamento avançada para a KORE Wireless. Por sua vez, a KORE Wireless equipará os dispositivos de rastreamento da BWS IoT com seus SIM cards de alta performance, garantindo uma conectividade confiável e escalável, características essenciais para as soluções de IoT de última geração.

Mais do que uma simples troca de tecnologias, essa parceria representa uma união de forças no setor de IoT. Os rastreadores da BWS IoT, agora potencializados pelos SIM cards da KORE Wireless, serão comercializados pela KORE em toda a região da América do Sul com serviços de dados inclusos, oferecendo opções flexíveis de compra e locação.

“A união entre a expertise em rastreamento da BWS IoT e a excelência em conectividade da KORE Wireless cria uma sinergia poderosa”, disse Oswaldo Conti-Bosso, CEO da BWS IoT. “Estamos entusiasmados com as possibilidades que essa parceria traz para o mercado, oferecendo soluções mais robustas e eficientes, alavancada pela força de vendas da KORE Wireless.”

Por outro lado, Julio Tesser, vice-presidente para América Latina da KORE Wireless, afirmou: “Esta parceria com a BWS IoT é um marco significativo para nós. Ela reforça nosso compromisso em oferecer a melhor tecnologia de conectividade IoT, que é nosso grande objetivo, apoiada em uma solução de rastreamento de excelência, e estamos ansiosos para ver os resultados positivos que essa colaboração trará ao mercado.”

Entre os produtos a serem comercializados, destaca-se o Rastreador E3+ com vendas acima de 1.6 milhões de unidades no Brasil. Este modelo conta com segurança contra violação do equipamento, atualização via OTA, proteção contra pico de energia, precisão de hodômetro (99,8%) com sensor de curva, driver behavior, quatro alertas de violações e dois alertas preventivos, homologado em mais de 200 plataformas, entre outros diferenciais de mercado.

Além do E3+, a BWS e a KORE preparam novos lançamentos de soluções de rastreamento pautadas na rede 4G. Uma parceria que, além de fortalecer a posição de ambas as empresas no mercado brasileiro, vai permitir aos clientes da KORE Wireless ter ainda mais acesso a soluções inovadoras e adaptadas às suas necessidades específicas em rastreamento veicular.

Sobre a BWS IoT

Fundada em 2013, a BWS IoT é líder em tecnologia de rastreamento e recuperação de ativos no Brasil e possui mais de 2,8 milhões de dispositivos no mercado, 3.000 clientes e 250 plataformas de rastreamento integradas ao seu protocolo. A BWS IoT oferece tecnologias inovadoras com excelente índice de comunicação e suporte humanizado para maximizar a eficiência operacional e os resultados financeiros de seus clientes. www.bwsiot.com

Sobre a KORE Wireless

A KORE Wireless é uma empresa global pioneira e líder na implementação de soluções de IoT e M2M. Fundada em 2003, a KORE atua em praticamente todo o mundo, oferecendo serviços de conectividade para IoT e M2M, em setores como rastreamento e recuperação veicular, gestão de frotas, logística, meios de pagamentos, monitoramento e segurança, indústria, agronegócio, cidades inteligentes, entre outros. Seus produtos incluem conectividade com todas as tecnologias e operadoras existentes, plataforma de gestão automática de linhas, suporte especializado e soluções completas sob medida, de modo a contribuir com os resultados operacionais de organizações de todos os tamanhos, simplificando a complexidade da IoT. www.korewireless.com