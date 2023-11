Prêmio de Inovação: Capitalização supera expectativas e apresenta número recorde de cases

A Capitalização bateu recorde de participação no Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação, organizado e promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). Pela primeira vez, 35 cases do segmento foram inscritos e 100% destes habilitados a concorrer aos prêmios. Do total, foram apresentados 16 trabalhos na categoria “Processos e Tecnologia”, 8 em “Produtos e Serviços”, 6 em “Comunicação” e 5 em “Sustentabilidade e ASG”.

Para Denis Morais, presidente da Federação Nacional de Capitalização (FenaCap), o resultado mostra que o segmento tem muitas iniciativas inovadoras que contribuem para a evolução do setor. Os 35 cases de Capitalização estão concorrendo com outros 175 dos segmentos de Seguros, Previdência Privada e Saúde Suplementar.

A lista dos 20 finalistas será divulgada em 14 próximo. Depois, em 21, 22 e 23 de novembro, os autores dos cases finalistas partem para a defesa oral de seus projetos para uma banca de especialistas renomados em inovação e no mercado segurador.

A última e mais esperada etapa será realizada em 30 de novembro, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, quando os três vencedores de cada categoria serão anunciados.

Com o lema “A inovação muda a gente. E a gente muda junto.”, serão distribuídos mais de R$ 220 mil aos ganhadores. O valor total do prêmio é dividido em R$ 30 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil, que serão entregues ao 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente, em cada uma das quatro categorias.

Sobre a FenaCap:

A Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) é uma associação civil que representa as empresas de Capitalização em território nacional, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do País. A instituição trabalha em prol da difusão do conhecimento sobre os benefícios socioeconômicos dos Títulos de Capitalização, estimulando a transparência nas relações de consumo e impulsionando o desenvolvimento de produtos e soluções de negócios, que atendam a demandas de mercado, de maneira ética e sustentável.

