Pottencial firma parceria com Namu para levar serviços de bem-estar e saúde a clientes de seguros

Usuários do produto Vida da Pottencial terão acesso a rede de academias, cursos de saúde e escaneamento facial na plataforma ‘one-stop-shop’ – A Pottencial Seguradora, líder em seguro garantia no Brasil há sete anos, e a plataforma Namu deram início a uma parceria inédita para ofertar serviços de saúde e bem-estar aos seus clientes. Com essa parceria, todos os clientes da Pottencial, incluídos no produto Vida, terão acesso à plataforma Namu, beneficiando-se de uma experiência de usuário otimizada e uma variedade de vantagens. Entre os principais benefícios, os segurados terão acesso a uma extensa rede com mais de 2 mil academias conveniadas, teleorientação com profissionais especializados em áreas como condicionamento físico, nutrição, psicologia, enfermagem e estética, além orientação financeira e jurídica.

Uma das características distintivas da plataforma Namu é seu inovador escaneamento facial, que leva apenas 10 segundos utilizando a câmera do celular. Esse recurso oferece alertas sobre os índices de saúde e sinais vitais cruciais, incluindo pressão arterial, batimento cardíaco e saturação, tornando-se uma ferramenta essencial para a vigilância diária da saúde. Para atender às necessidades imediatas dos usuários, a Namu disponibiliza uma assistente virtual humanizada, dotada de inteligência artificial e treinada para responder a qualquer dúvida relacionada à saúde e bem-estar a qualquer momento. Além disso, mais de 5 mil aulas, programas e cursos estão disponíveis na plataforma, abrangendo uma ampla variedade de temas, como atividades físicas, hábitos alimentares saudáveis e meditação, entre outros.

Rafael Oliveira, Head do produto Vida da Pottencial, ressalta que a união das marcas tem o intuito de promover atenção primária na qualidade de vida e saúde das pessoas, atrelados ao cuidado físico, mental e nutricional. “Estamos entusiasmados com esta parceria pois ela vai ao encontro do que buscamos oferecer para o nosso cliente: uma experiência única no mercado de seguros. O foco aqui é atuar na prevenção e promover os cuidados iniciais e diários para melhoria na qualidade de vida das pessoas, com soluções para todas as idades e contextos sociais. A parceria ressalta o nosso comprometimento com o cliente ao oferecer produtos e serviços que trazem um impacto positivo no seu dia a dia e vão além das coberturas de vida e acidentes”, reforça Rafael.

O aplicativo apresenta uma solução completa de bem-estar, reunindo uma abordagem holística que se concentra na promoção de hábitos saudáveis e na prevenção, tudo isso em uma única plataforma com ótima relação custo-benefício, tornando-o ainda mais atraente e eficiente para os segurados. A parceria tem início imediato e vale para todo o país.

Felipe Machado, Head Comercial da Namu, explica que toda a plataforma é desenvolvida com estudos para uma jornada e experiência completa do usuário. Os serviços se completam e atraem o consumidor como um todo, sendo uma plataforma 100% plural e aderente a todos os perfis e idades. “Notamos que pós-pandemia uma parcela mais jovem da população está procurando serviços de seguros e quando ele vem atrelado com benefícios é visto como mais completo”, informa.

Rafael acrescenta: “Oferecer aos nossos clientes do seguro Vida o acesso à plataforma também ajudará a popularizar serviços pagos, de forma gratuita, que impactam diretamente na saúde e na qualidade de vida dos segurados. Nós temos o real desejo de nos aproximar cada vez mais dos nossos clientes”.

Sobre a Pottencial

Fundada pela família Geo em 2010, em Belo Horizonte, a Pottencial é líder nacional do seguro Garantia desde 2017 e a vice-líder do Fiança Locatícia desde 2018. Além desses produtos, a Pottencial oferece ainda, em todo o país, os seguros Residencial, Empresarial, Máquinas e Equipamentos, Imobiliário, Riscos de Engenharia e Vida. A Pottencial Seguradora tem os pilares de tecnologia, pessoas e foco no cliente como principais aliados no desenvolvimento de soluções para tornar a contratação de um seguro cada vez mais ágil e simples.

Rafael Oliveira, Head do produto Vida da Pottencial

Rafael Oliveira, Head do produto Vida da Pottencial