Porto Serviço atua com frota especial em Mimoso do Sul-ES

Em decorrência das fortes chuvas, companhia enviou prestadores e socorristas para a região – Diante do cenário das fortes chuvas que atingiram o município de Mimoso do Sul-ES, a Porto Serviço empenhou um time de prestadores de serviços e socorristas para auxiliar nos resgates de pessoas e veículos impactados pelos temporais. A empresa ofereceu, ainda, apoio às autoridades locais nos atendimentos necessários.

Para a operação realizada de 25/03 a 03/04, a cidade contou com os veículos de alta complexidade disponíveis nos resgates aos locais mais afetados. Foram disponibilizados para a cidade moto-aquática, marruá, picape e guinchos de prestadores das cidades vizinhas.

Marcelo Sebastião, diretor da Porto Serviço, comenta que o objetivo dessa operação foi oferecer assistência a todas as pessoas. “Atuamos na região para apoiar toda a comunidade, não havendo nenhuma distinção entre clientes e não-clientes da Porto. Nossa equipe é qualificada para atender às necessidades em casos extremos como esse, utilizando veículos adequados no auxílio aos resgates e apoio às autoridades locais”, comenta o diretor.

A equipe da Porto Serviço auxiliou na remoção de 110 veículos, sendo 19 de clientes e 91 de não-clientes, além de apoiar no transporte de água, alimentos e outros insumos.

Como ajudar:

Quem for da região e quiser ajudar pode participar da ES Solidário, iniciativa do governo do Estado que está arrecadando doações na Capital e no Sul do estado. Os donativos – alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, itens de higiene, roupas e calçados – podem ser entregues na Quadra de Esportes da sede do Corpo de Bombeiros Militar, no bairro Enseada do Suá, em Vitória, na Rua Tenente Mário Francisco de Britto, 100.

Sobre a Porto

A Porto é mais que uma seguradora, é um ecossistema de soluções de serviços de proteção com tecnologia embarcada, para melhorar e facilitar a experiência do cliente. Com mais de 75 anos de mercado, a companhia possui quatro verticais de negócios: Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviço. Além de 15,8 milhões de clientes únicos, 13 mil funcionários, 13 mil prestadores e 33 mil corretores parceiros, a empresa conta ainda com 55 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. Ao todo 27 empresas fazem parte do universo Porto Seguro – entre elas: Azul Seguros, Itaú Seguros de Auto e Residência e Porto Seguro Uruguay. Em 2022, a Companhia apresentou R$ 28,0 bilhões de receita e lucro líquido de R$ 1,13 bilhão. O momento é de aceleração do crescimento e expansão de novas frentes de negócio para lançar cada vez mais produtos inovadores e ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos.