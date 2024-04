Porto realiza a primeira edição do Programa Gerações

O lançamento online foi realizado pela Porto Educ nesta quarta-feira (03/04) e contou com a participação de um grupo seleto de jovens executivos corretores – Com o objetivo de entender cada vez mais como o mercado segurador pode se renovar e entregar valor, rapidez, dinamismo e tecnologia para seus clientes em um mundo cada vez mais veloz e tecnológico, a Porto Educ, hub de desenvolvimento e capacitação da Porto, reuniu alguns jovens executivos corretores para um encontro online cheio de trocas para entender como a profissão corretor pode se tornar mais atraente e desejada.

“Hoje, estamos aqui para dar início a uma jornada única, uma parceria que atravessa gerações e conecta pessoas de diferentes idades em busca de um futuro promissor”, destaca Oliver Haider, Superintendente de Marketing da Porto.

“A grande motivação para o lançamento do projeto é sobre como o mercado segurador estará daqui há 10 anos. Quem é o corretor do futuro?”, explica Eva Miguel, Diretora Executiva de Produção Brasil da Porto.

O lançamento do programa contou com a participação de mais de 50 jovens executivos selecionados, grupo em boa parte formado por empreendedores e influentes profissionais do mercado segurador.

“Parabéns Porto pelo programa! Se antes eu admirava a companhia, isso só aumentou ainda mais por pensar em cada um de nós. Todos nós sabemos os desafios de sucessão. Aguardando ansiosamente para nos encontrarmos em junho”, comenta a corretora Mariana Chaves.

O encontro presencial será em junho, na matriz de São Paulo, que contará com os executivos da Porto, além de convidados renomados do setor. O programa, pioneiro no mercado, vai acontecer ao longo do ano, com diversos encontros presenciais e online, conteúdos para desenvolvimento e negócios e o principal: projetos desenvolvidos por este grupo, a serem testados e discutidos construindo a visão de futuro do corretor.

Para Eva Miguel, Diretora Executiva de Produção Brasil da Porto, o Programa Gerações cumpre um papel fundamental em um mercado extremamente dinâmico, que conta cada vez mais com novas tecnologias e ferramentas diferenciadas para oferecer aos clientes. “Queremos proporcionar um ambiente inovador, apoiando esse grupo, para que eles contribuam ativamente com o aprimoramento da performance da corretora e transformando juntos, o mercado nos próximos anos”, finaliza a executiva.

O Programa de Gerações veio para aproximar o tradicional com o novo, com a tecnologia e, principalmente, o olho no olho. Explorar a potência de construir juntos novos negócios, com mentes conectadas no futuro. Afinal, Todo Cuidado é Porto.

Sobre a Porto

A Porto é mais que uma seguradora, é um ecossistema de soluções de serviços de proteção com tecnologia embarcada, para melhorar e facilitar a experiência do cliente. Com mais de 75 anos de mercado, a companhia possui quatro verticais de negócios: Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviço. Além de 15,8 milhões de clientes únicos, 13 mil funcionários, 13 mil prestadores e 33 mil corretores parceiros, a empresa conta ainda com 55 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. Ao todo 27 empresas fazem parte do universo Porto Seguro – entre elas: Azul Seguros, Itaú Seguros de Auto e Residência e Porto Seguro Uruguay. Em 2022, a Companhia apresentou R$ 28,0 bilhões de receita e lucro líquido de R$ 1,13 bilhão. O momento é de aceleração do crescimento e expansão de novas frentes de negócio para lançar cada vez mais produtos inovadores e ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos.