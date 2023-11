Plataforma do CCPSegNews oferece Curso de Seguro de Transportes de Cargas e RC do Transportador!

A nova opção de acesso aos conteúdos do Centro de Capacitação Profissional Seg News (CCPSegNews) já está disponível e oferecendo várias opções em cursos e eventos gravados, entre eles o de “Seguro Garantia – Conceitos, Fudamentos e Prática” e o “Curso de Análise de Balanços – Os Cs do Crédito para o Seguro Garantia”, ambos com o Professor Rogério Gonçalves, especialista com vasta experiência no tema e articulista da Agência Seg News. A plataforma também conta em seu acervo com Cursos de Responsabilidade Civil, Riscos Patrimoniais (R.O e R.N), Seguro de Transportes de Cargas, Fraudes no Setor de Seguros, Seminário Oil e Gás, Riscos Cibernéticos e Lucros Cessantes, I CONGRESSO SEG NEWS DE DIREITO DO SEGURO. Além de adquirir os cursos e eventos, o assinante também assiste aos vídeos e emite o seu certificado após a finalização de forma automática.

Clique e conheça o novo CCPSegNews:

https://agenciasegnews.eadplataforma.app

CURSOS E EVENTOS DISPONÍVEIS NA PLATAFORMA

CURSOS:

1- CURSO EAD DE SEGURO DE TRANSPORTES DE CARGAS E RC DO TRANSPORTADOR

2- CURSO EAD SEG NEWS DE ANÁLISE DE BALANÇOS – SEGURO GARANTIA

3- CURSO EAD SEG NEWS DE SEGURO GARANTIA CONCEITOS, FUNDAMENTOS E PRÁTICA

4- CURSO EAD SEG NEWS DE GESTÃO DE RISCOS E SEGUROS PATRIMONIAIS

5- CURSO EAD SEG NEWS BÁSICO DE RESPONSABILIDADE CIVIL & SEGUROS

6- CURSO DE SEGURO DE GARANTIA JUDICIAL X CONTEXTO JUDICIÁRIO

7- CURSO BÁSICO SEG NEWS DE INSPEÇÃO PRÉVIA DE RISCOS PATRIMONIAIS

8- CURSO BÁSICO: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E O SEGURO DE GARANTIA

EVENTOS:

1- I SEMINÁRIO SEG NEWS DE SEGUROS DE RISCOS DE PETRÓLEO & GÁS

2- I CONGRESSO SEG NEWS DE DIREITO DO SEGURO

3- II FÓRUM EAD SEG NEWS – IMPACTOS DAS FRAUDES NO MERCADO DE SEGUROS

4- I FORUM SEG NEWS DE GESTÃO DE RISCOS PROPERTY, CYBER E SEGUROS DE LUCROS CESSANTES

5- I FÓRUM SEG NEWS DE RISCOS & SEGUROS AGRÍCOLAS