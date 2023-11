PACS: metodologia traz alta performance para Corretores de Seguros

Nova edição do PACS® – Programa de Alta Performance Para Corretores de Seguros acontece nos próximos dias 09 e 10 de novembro, na sede do Sincor-SP – No coração de São Paulo, nos dias 9 e 10 de novembro, Corretores de Seguros terão a oportunidade de revolucionar a maneira como conduzem seus negócios. O Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo (Sincor-SP) sediará a edição presencial do PACS® – Programa de Alta Performance Para Corretores de Seguros.

Metodologia exclusiva

O PACS se destaca por sua metodologia única e prática, desenvolvida especificamente para Corretores de Seguros que buscam impulsionar o crescimento de seus negócios. Através do programa, os participantes descobrem as técnicas e ferramentas necessárias para alavancar sua corretora de seguros e alcançar metas concretas.

O conteúdo programático inclui tópicos como:

Diagnóstico inicial para identificar erros e potencial de escalabilidade;

Construção de diretrizes estratégicas e alicerces de crescimento;

Estratégias para manter a cultura organizacional, mesmo na ausência do gestor;

Aplicação prática de planejamento estratégico e plano de ação;

Aprendizado com os maiores sucessos do mercado;

Dinâmicas de grupo, sessões de tira dúvidas com especialistas e atividades de networking.

Por trás deste programa inovador está Bruna Garcia, fundadora da Megaluzz Negócios. Com quase 20 anos de experiência no mercado, Bruna entende profundamente a realidade de uma corretora. Sua vasta bagagem acadêmica inclui:

Consultoria pela FGV;

Especialização em vendas e negociação pela FIA;

MBA em Gestão Empresarial e Coaching pela FESPSP;

Graduação em negócios securitários pela Unibero-Anhanguera;

Bruna também é Master Coach membro da Sociedade Latino Americana de Coaching (SLAC ) e da International Association of Coaching (IAC). Com sua experiência, Bruna Garcia promete trazer uma perspectiva inovadora e valiosa para os Corretores de Seguros participantes.

Participantes compartilham relatos sobre o PACS

Samara Azevedo, da Azze Corretora de Seguros, atesta o poder do programa: “Pra mim, o PACS é sensacional. Desde a gestão até a liderança, tive diversos insights e inspirações para colocar em prática, colocando as pessoas certas nos lugares certos. Isso é algo que faz muito sentido para mim”.

Álvaro Masson, da Alma Corretora de Seguros, compartilha um sentimento similar: “O curso parece que foi feito para nós. Ele tem um poder incrível de abrir a mente para novas possibilidades”.

E a necessidade de evolução é real. Aline Azeredo, da Rezion Seguros, menciona a mudança profunda que o programa trouxe para sua perspectiva: “A mudança foi bem mais profunda do que eu esperava. É realmente uma fórmula que não tem como falhar se colocada em prática”.

O PACS não se trata apenas de ferramentas e estratégias. A metodologia também envolve a formação de uma nova mentalidade em gestores e líderes de empresas de corretagem. Raulindo Rodrigues dos Santos, da Ampla Visão Corretora de Seguros, testemunha: “Recomendo para todos os corretores, pois abre a mente em todos os sentidos”.

No mesmo espírito, Alan Cordeiro, do Grupo Lecapital, avalia sua experiência no PACS como uma maneira de “equilibrar as funções para colocar cada colaborador na sua função exata. Super recomendo, saldo super positivo, vale a pena”.

O setor de seguros está em constante evolução, e a demanda por profissionais qualificados e atualizados nunca foi tão alta. Através do PACS, corretores como Gilmar Miranda, da Ramlig Seguros, encontram direção: “Com o PACS, estou agregando conhecimento e vejo possibilidades de crescimento na gestão de pessoas. É lucratividade na certa, aumento de receita e transparência”.

José Gilmar de Aguilar, da Reflexão Corretora de Seguros, acrescenta um sentimento final sobre o impacto do PACS: “O curso tem influenciado bastante. A gente colocando isso em prática, a empresa com certeza vai crescer, não só em negócios, mas também em pessoas e desenvolvimento”.

Ao olhar para o futuro, com a próxima edição do PACS no horizonte, fica evidente que o programa representa uma oportunidade inestimável para corretores de seguros se destacarem em um mercado competitivo. Aproveite e inscreva-se já na última turma do ano, em edição presencial e com vagas limitadas. Saiba mais no hotsite especial ou garanta sua participação agora mesmo através da plataforma Sympla.

Serviço

PACS® – Programa de Alta Performance Para Corretores de Seguros

Quando: Dias 09 e 10 de novembro de 2023;

Onde: Sede do Sincor-SP (R. Líbero Badaró, 293 – 29ºandar – Centro Histórico de São Paulo);

Inscrições: através da plataforma Sympla;

Saiba mais no hotsite especial https://metodologiapacs.com.br/.

Participantes da última edição do PACS presencial, realizado em agosto de 2023, também na sede do Sincor-SP / Foto: Divulgação